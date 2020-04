La pandémie du COVID-19 affecte toute la planète et, au moment d’écrire ces lignes, la seule bonne action qu’un être humain peut faire s’il n’est pas en première ligne en train de combattre les effets de ce virus, c’est de RESTER À LA MAISON.

Qu’en est-il de l’amateur automobile, surtout en ce printemps où les bolides ressortent petit à petit? Eh bien, il y a ceux et celles qui préparent déjà leurs jouets respectifs à l’intérieur, à l’abri de la contagion bien évidemment, mais pour les autres qui ne veulent pas encore prendre le risque de conduire loin de la maison en ces temps incertains, il reste beaucoup d’options pour s’amuser « automobile » entre quatre murs.

Au-delà des classiques d’Hollywood, des jeux vidéo, il y a bien entendu tout le contenu éditorial d’Auto123.com, mais il y a aussi les musées automobiles qu’on peut visiter dans le confort de son foyer, et ce, grâce à Google StreetView, à YouTube et à l’internet.

Bon, c’est vrai, visiter un musée sur l’histoire d’une marque en particulier est beaucoup plus authentique en personne, mais dans les circonstances actuelles, pouvoir se promener de salles d’expositions en salles d’expositions à l’aide d’une souris ou d’un écran tactile se veut une option tout à fait noble… et gratuite! Si on compare avec la facture des billets d’avion nécessaires pour se rendre dans ces musées à travers le monde, cette visite virtuelle est probablement l’aubaine de la semaine!

Sans plus tarder, voici quelques-uns des musées automobiles que vous pouvez visiter dès maintenant.

Le National Corvette Museum