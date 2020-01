37 premières Canadiennes et 3 primeurs nord-Américaines au programme avec une zone électrique qui regroupe plus de 20 voitures hybrides enfichables ou entièrement électriques. Voici les faits saillants du Salon, qui a lieu jusqu’au dimanche, 26 janvier.

Saviez-vous que : Avec le déménagement au calendrier du Salon de l’automobile de Détroit en juin, Montréal devient le premier Salon automobile de l’année en Amérique du Nord. Et, mise à part l’absence d’Audi qui est venue s’ajouter cette année à Volvo et Tesla qui n’étaient pas là l’an dernier, tous les constructeurs ont répondu présents.

La Sentra de Nissan a débuté en 1982 et Nissan présente en première canadienne la 8e génération de cette berline. Elle sera offerte en cinq versions: S, S Plus, SV, SR et SR Premium.

Toutes les versions de la Sentra 2020 sont équipées d’un moteur 4 cylindres à DACT de 2,0 l développant 149 ch et un couple de 146 lb-pi. Nouveauté pour 2020, toutes les versions accueillent de série le bouclier de sécurité à 360 degrés de Nissan, qui regroupe les six systèmes avancés d’aide à la conduite suivants : le système de freinage d’urgence intelligent avec détection de piétons, le système d’avertissement sur l’angle mort, le système d’alerte de trafic transversal, le système de détection de sortie de voie, les phares à assistance aux feux de route et le système de freinage d’urgence intelligent en marche arrière.

Les prix vont de 18 798 $ pour une version de base à 25 798 pour un modèle tout équipé.