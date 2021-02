Le rouage intégral est devenu une technologie omniprésente dans l’industrie automobile, surtout au Canada où le climat particulier pousse souvent les usagers de la route à redoubler de prudence. C’est là qu’un véhicule à motricité maximale – avec un bon train de pneus bien entendu – devient intéressant. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il n’est pas nécessaire de débourser des montants astronomiques pour monter à bord d’un véhicule neuf muni d’un tel rouage.

Une fois de plus, nous avons compilé les 10 véhicules 4RM les plus abordables au pays, selon leur PDSF. Évidemment, il arrive que des promotions mensuelles viennent changer la donne au niveau du palmarès et, à ce chapitre, nous n’en avons pas tenu compte.

Voici donc sans plus attendre notre palmarès des modèles « AWD » les moins chers pour l’année-modèle 2021, en commençant par le plus cher du groupe. Notez que les prix affichés n’incluent pas les frais et les taxes en vigueur.

10e position : Mazda CX-30 GX i-Activ 2021 à 26 050 $