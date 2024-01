Auto123 présente son Top 10 des véhicules à traction intégrale les plus abordables au Canada en 2024.

Quiconque connaît les automobilistes canadiens sait qu’ils aiment la traction intégrale, et pas seulement dans les régions enneigées, mais dans tout le pays. On peut faire valoir à juste titre que la transmission intégrale n’est pas aussi importante ou nécessaire si l’on dispose de pneus d’hiver adéquats, mais il reste que les constructeurs répondent à ce que veulent les Canadiens.

Heureusement pour les friands de systèmes à quatre roues motrices, il existe un certain nombre de bons véhicules équipés de la traction intégrale et dont le prix de départ se situe sous la barre des 32 000 $ ; cette liste comprend des berlines, des 5-portes et des VUS. Les voici pour vous, du plus cher aux moins chers :

10e place : Subaru Crosstrek Convenience — 31 710 $