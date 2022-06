Photo : Toyota Les Toyota Corolla 2023

Toyota nous a bombardés de communiqués de presse depuis deux jours, ces derniers annonçant une pluie de changements à travers la gamme. Dans certains cas, on parle de petites mises à jour, en d’autres occasions, de l’ajout de variantes à certains modèles.

Ce fut le cas avec l’arrivée de l’édition Woodland avec le RAV4 hybride.

Et c’est aussi le cas avec tout ce qui s’appelle Corolla. Résumons ça le plus simplement possible.

Corolla Cross

Le VUS Corolla Cross, qui s’est pointé sur le marché l’été dernier, sera finalement offert en configuration hybride pour l’année 2023.

Concrètement, la cinquième génération du système hybride de Toyota va permettre au Corolla Cross d’offrir des performances plus relevées, le tout en affichant une meilleure cote de consommation. Sur papier, on parle désormais d’une puissance de 194 chevaux (plutôt que 169), ainsi qu’une cote de consommation combinée de 6,4 litres / 100 km (comparé à 7,8 litres au mieux, avec un modèle régulier à quatre roues motrices).

Le Corolla Cross hybride sera proposé avec deux nouveaux niveaux de finition, soit SE et XSE Sport. Les deux versions électrifiées vont profiter de série de la traction intégrale.

Des ajustements à la palette de couleurs, ainsi que la greffe du nouveau système multimédia de la famille à l’intérieur sont aussi à signaler sur la liste des modifications apportées au modèle.

Photo : Toyota Toyota Corolla Hatchback 2023

Corolla

Quant à la berline Toyota, elle profite aussi d’une flopée de changements pour la prochaine année. C’est vrai pour le style qui est retouché ici et là, c’est vrai pour le moteur 4-cylindres de 2 litres (169 chevaux et 151 lb-pi de couple) qui s’invite avec les versions d’entrée de gamme, et c’est vrai pour l’offre des couleurs qui est révisée.

Quant à la version hybride, elle était jusqu’ici offerte avec un seul niveau de finition, auquel pouvait être ajouté le groupe d’options Premium. Pour 2023, Toyota va offrir trois nouvelles finitions, avec la traction intégrale qui est livrable.

La traction intégrale dont va profiter le modèle présente un avantage important. Plutôt que d’utiliser des engrenages et un arbre de transmission aux roues arrière, la transmission intégrale électronique (qui agit seulement à la demande) utilise un moteur électrique séparé qui est monté à l’arrière pour alimenter les roues en cas de besoin.

Comme le mentionne Toyota, « le système fonctionne de manière transparente, distribuant de manière préventive la force motrice aux roues arrière afin de supprimer le patinage des roues avant lors des démarrages en ligne. Il engage également le moteur arrière en réponse au patinage des roues avant et améliore l’agilité en virage en aidant à réduire le sous-virage. Le conducteur peut visualiser la répartition du couple sur l’affichage à l’écran du système multimédia. »

Photo : Toyota Toyota Corolla 2023, trois quarts arrière

Les Corolla hybrides 2023 proposent aussi un freinage amélioré, tandis que les versions SE AWD et XSE AWD héritent de la direction assistée électronique au toucher plus ferme de l’édition Apex.

Notez que la Corolla hybride est toujours offerte en configuration à traction (LE). Les modèles à rouage intégral prennent les niveaux de finition LE, SE et XSE.

La berline Corolla hérite aussi du nouveau système multimédia de la compagnie.

Bref, une pluie de changements pour 2023, mais surtout marquée par une plus grande distribution de l’hybridité.

Pour plus de détails, soyez certains de bien suivre nos essais des modèles 2023 de Toyota, car nous aurons plusieurs points à traiter concernant tous les changements dont ils profitent.