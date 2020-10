Le Torsus Praetorian… ou l’autobus de l’apocalypse

Vous avez récemment assisté aux présentations des Ford Bronco et GMC Hummer EV, mais malgré leurs incroyables capacités hors route, vous trouvez qu’il leur manque quelque chose, notamment de l’espace pour faire monter les amis ? Si c’est le cas, c’est du Torsus Praetorian que vous avez besoin.

Ce véhicule qui semble prêt pour affronter une horde de zombies est probablement le seul autobus tout-terrain de la planète. Il est basé sur un châssis MAN (un constructeur allemand de camions appartenant au groupe Volkswagen) et profite d’améliorations le rendant apte à affronter des conditions qui cloueraient au sol n’importe quel autobus traditionnel.

Et la beauté de la chose ici, c’est que l’exercice n’en est pas un fait pour simplement impressionner. Le bus en question est là pour jouer un rôle bien précis.

Photo : Torsus Le Torsus Praetorian, profil

En fait, Torsus est une firme basée en République tchèque et elle opère une usine en Slovaquie. Elle a conçu le Praetorian pour des opérations qui nécessitent le déplacement d’un grand nombre de personnes sur des terrains accidentés, comme pour transporter des employés vers un lieu de travail éloigné (mine, construction d’un barrage, etc.), ainsi que pour des entreprises comme des stations de ski ou des groupes qui offrent des circuits de safari.

Le bus peut accueillir jusqu’à 36 personnes, mais il a surtout une garde au sol de 15,7 pouces et peut traverser à gué jusqu’à 35,4 pouces d’eau, selon les spécifications qu’avance l’entreprise. La compagnie indique également des angles d’approche et de départ de 32 degrés et de 26 degrés, respectivement.

Photo : Torsus Le Torsus Praetorian, avant

Photo : Torsus Le Torsus Praetorian, en sentier

La puissance est fournie par un moteur Diesel de 6-cylindres et 6,9 litres qui produit 290 chevaux et 848 livres-pieds de couple. Son travail est associé à une transmission automatique ZF à neuf vitesses et à un système à quatre roues motrices avec verrouillage possible des essieux avant et arrière.

En Europe, les prix varient entre 165 000 et 200 000 euros, selon la version, car il est possible de mettre la main sur une variante « ambulance » ou encore un modèle conçu pour affronter des émeutiers, par exemple. D’autres versions figurent au catalogue de ce constructeur particulier qui mérite le détour.

En attendant, la petite vidéo qui suit vous donne une idée de ce monstre impressionnant.