• Le Toyota 4Runner revient inchangé en 2024, probablement pour la dernière année.

Le Toyota 4Runner est le véhicule le plus vieux dans la gamme Toyota. Diable, c’est l’un des plus vieux de l’industrie. Sa dernière refonte a eu lieu en 2009, pour l’année 2010.

Certains croyaient bien que le millésime 2023 serait celui du grand changement pour ce modèle, mais avec l’arrivée d’un nouveau Tacoma et le retour du Land Cruiser, la compagnie avait d’autres chats à fouetter.

Toyota 4Runner édition 40e anniversaire 2023 Photo : D.Heyman

N’empêche, l’année 2024 serait la dernière du 4Runner sous cette forme alors que la compagnie préparerait son remplaçant pour 2025. Tout cela reste à confirmer, bien sûr, mais en attendant, les amateurs ont une autre année complète pour mettre la main sur ce classique.

Pour cette 15e année de commercialisation du modèle de cinquième génération, il ne faut pas s’étonner de le revoir sans grands changements, mis à part des retouches mineures comme des choix de couleurs. Par exemple, la version 4Runner TRD Pro peut profiter de la même teinte Terra rougeâtre/brun que le nouveau Tacoma 2024. Le reste de la gamme est aussi livrable avec une nouvelle couleur appelée Underground.

Autrement, on devrait toujours retrouver les mêmes versions au menu, soit SR5, TRD Sport, Limited, TRD Hors route et TRD Pro. Les premières informations concernant le modèle 2024 nous proviennent des États-Unis et des différences entre les marchés sont toujours possibles, ce qui nous invite toujours à la prudence.

Du reste, vous retrouverez toujours la même chose avec ce véhicule, soit un comportement routier un peu archaïque, mais qui séduit, un peu comme l’expérience que l’on peut vivre avec un Jeep Wrangler, quoique le 4Runner est plus civilisé. À l’intérieur, la présentation est désuète, mais pour ceux qui aiment le côté plus traditionnel des tableaux de bord d’époque, vous allez être servis avec de jolis cadrans, un petit écran multimédia, une panoplie de boutons faciles à utiliser et moins de distractions que dans les véhicules plus modernes.

Mécaniquement, le moteur V6 de 4,0 litres et 270 chevaux est tout sauf un organe raffiné, encore moins frugal, mais il va vous offrir un niveau de fiabilité rêvé. Idem pour la boîte automatique à cinq rapports qui fait équipe avec lui. Oui, cinq rapports !

Disons qu’on ne reconnaîtra pas le prochain 4Runner, que ce soit sur les plans mécaniques ou technologiques.

Pour fins de comparaisons, nous avons inclus quelques photos du lancement du modèle en novembre 2009, auquel avait assisté l’auteur de ces lignes. Ça donne une idée de l’évolution du design en 15 ans, à l’intérieur de cette même génération.



Toyota 4Runner 2010 noir Photo : D.Rufiange

Le Toyota 4Runner 2010 Photo : D.Rufiange