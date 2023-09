Une autonomie de 1000 km pour les VÉ de Toyota en 2027 ?

En juin dernier, on rapportait que Toyota travaillait sur une batterie qui offrirait éventuellement une autonomie de 1200 km, minimalement, à un véhicule électrique. L’entreprise a récemment offert une mise à jour de ses travaux en la matière, tel que rapporté par Carscoops.

800 km d’ici 2026

Toyota a confirmé que sa nouvelle génération de technologies en matière de batteries fera son apparition dès 2026 avec les modèles de l’entreprise. À ce moment, on anticipe que l’autonomie pourra atteindre les 800 kilomètres. Cette dernière serait appelée à doubler avec le temps.

La compagnie précise aussi qu’elle va proposer différents types de batteries, afin qu’elles répondent à différents besoins, un peu comme on le voit avec une variété de moteurs à combustion à l’intérieur d’une gamme.

On doit s’attendre à deux approches au départ. Une première axée sur le haut de gamme pour offrir plus de performance. Elle utilisera la technologie lithium-ion. Une deuxième, mettant à profit un mélange lithium-fer-phosphate, va servir les modèles d’entrée de gamme, plus abordables.

C’est la première qui va se pointer en premier, avec l’autonomie de 800 km et un temps de recharge de 20 minutes ou moins pour faire passer sa capacité de 10 % à 80 % sur une borne de recharge rapide. Elle va coûter 20 % moins cher à Toyota.

Quant à la deuxième qui suivra peu de temps après, elle permettra à la compagnie d’épargner 40 % à la fabrication. Elle va offrir jusqu’à 600 km d’autonomie et permettre la recharge rapide en 30 minutes, toujours pour la norme 10-80.

Toyota bZ4X 2023 Photo : D.Rufiange

1000 km d’ici 2027 ?

En 2027 ou 2028, c’est là qu’une batterie lithium-ion plus performante se pointerait, avec 1000 km d’autonomie. Elle permettra aussi à Toyota d’économiser davantage.

Il est à souhaiter que ces économies soient refilées aux consommateurs qui en prennent pour leur rhume depuis deux ans.

Toujours autour de la même période, d’autres avancées permettraient une recharge en 10 minutes (10-80) grâce à l’arrivée de batteries à semi-conducteurs. C’est à partir de cela qu’on ferait passer ensuite la capacité à 1200 km et à 1500 km.

En outre, chaque avancée devrait se traduire par l’utilisation de batteries plus compactes, ce qui devrait permettre à Toyota de proposer des modèles un peu moins gros (meilleur aérodynamisme = plus d’autonomie) et plus spacieux.

Les prochaines années s’annoncent intéressantes…