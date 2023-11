• Toyota montre un fragment de la Camry 2025 de nouvelle génération.

Toyota sera occupée la semaine prochaine à Los Angeles. La compagnie va y présenter le prochain Tacoma, le nouveau Crown SUV pour l’Amérique du Nord et… la Camry de nouvelle génération.

Toyota a partagé ce matin une première image de la Camry 2025 redessinée. Il reste à voir à quel point elle est révisée, bien sûr, et l'image donne un ou deux indices, mais c'est tout. Et c'est bien là l'intérêt d'un teaser.

Le toute nouvelle Toyota Camry 2025 Photo : Toyota

Cette dernière révèle une fine barre lumineuse qui parcourt la largeur à l’arrière, juste en dessous d’une bande noire sur lequel figure le nom CAMRY. Les logos AWD et HEV (pour hybride) sont également bien visibles. Toutes les versions de la Camry 2025 seront-elles à traction intégrale et équipées d’un groupe motopropulseur hybride ? C’est très possible, mais nous en saurons plus la semaine prochaine.

Aperçu de la nouvelle Toyota Camry 2025 Photo : Toyota

L’autre indice réside dans le titre du communiqué de presse de Toyota, qui promet une Camry qui « atteint de nouveaux sommets sans compromis ». Cela pourrait n’être qu’un discours marketing accrocheur, mais c’est probablement plus que cela. Compte tenu de la position plus élevée de la berline Crown lancée l’année dernière, on peut imaginer que Toyota fasse de même avec sa Camry, elle qui a du mal à maintenir ses niveaux de vente, tout comme les autres berlines du marché. Une position plus haute, plus proche du format multisegment, pourrait être l’expression d’une volonté de Toyota de donner aux gens ce qu’ils veulent.

D’un autre côté, il serait surprenant de voir le constructeur apporter des changements radicaux au design de la Camry. Ce n’est pas la façon de faire de Toyota, et c’est probablement plus risqué qu’il n’en vaut la peine de trop modifier un style qui a fait ses preuves. Il faut donc s’attendre à une voiture reconnaissable, mais peut-être un peu plus haute sur pattes.