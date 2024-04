Ram présente la version 1500 RHO 2025

La gamme de camionnettes Ram subit un changement radical pour 2025, soit l’abandon de la famille de moteurs V8 Hemi. Du coup, la variante TRX et son tonitruant bloc de 702 chevaux sont envoyés à la retraite.

Cependant, ça ne veut pas dire que la compagnie abandonne le segment des camionnettes de performance pensées pour la conduite hors route extrême. À preuve la compagnie vient de présenter une nouvelle variante, la 1500 RHO 2025, qui se veut une remplaçante spirituelle du modèle TRX. Les lettres RHO signifient Ram High Output.

Le tout nouveau Ram 1500 RHO 2025 | Photo : Ram

Le nouveau venu adopte le moteur des nouveaux Ram 1500 réguliers, soit le 6-cylindres en ligne turbo de 3,0 litres, un bloc connu sous le nom de Hurricane. Notez qu’il hérite de la version HO (High Output) à haut rendement de cette mécanique, celle qui offre le plus de puissance à 540 chevaux et 521 livres-pieds de couple. C’est moins que ce que proposait le modèle TRX, mais de combien de chevaux avez-vous vraiment besoin ?

Cela demeure tout de même plus que la version régulière du Ford F-150 Raptor, qui offre 450 chevaux et 510 livres-pieds de couple. Le temps du modèle RHO au 0-97 km/h est de 4,6 secondes, un dixième de moins que ce que proposait la variante TRX.

Dévoilement du Ram 1500 RHO 2025 | Photo : Ram

Ça s’explique en grande partie en raison de la différence de poids, soit 150 livres en moins pour la nouvelle version. Les capacités de remorquage et de charge utile font aussi des gains, pour passer respectivement de 8100 à 8380 livres, puis de 1310 à 1520 livres.

La version R du Ford F-150 Raptor propose 720 chevaux ; on peut imaginer que Ram voudra revenir à la charge avec un modèle plus puissant ; on verra bien quand.

Assurément, la direction offrira une sensation différente en raison de la perte de poids à l’avant. La suspension sera aussi réglée différemment, mais l’équipement demeure sensiblement le même avec des amortisseurs adaptatifs Bilstein dotés de réservoir indépendant, des bras de commande avant forgés, ainsi que d’un plus grand débattement de la suspension. Des pneus hors route de 35 pouces sont aussi de la partie.

L'intérieur du Ram 1500 RHO 2025 | Photo : Ram

Autrement, le style extérieur et la présentation intérieure ont légèrement été revus. Une nouvelle signature à DEL, une calandre retouchée, un nouveau pare-chocs et de nouveaux logos sont au menu. À bord, les changements sont les mêmes que ceux qui ont été réservés au Ram 1500 pour 2025. Un écran multimédia pour le passager avant fait notamment partie des ajouts intéressants.

Enfin, pour ce qui est du prix de ce nouveau modèle, il sera de 112 945 $ au pays. Le Ram 1500 RHO est attendu lors du troisième trimestre de cette année.