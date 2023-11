Los Angeles, Californie - La présentation de la Toyota Camry 2025 marque les débuts de la neuvième génération de cette berline. Le constructeur japonais a présenté officiellement le modèle mardi soir, révélant une refonte extérieure assez importante et la présence d’un groupe motopropulseur hybride à travers toute la gamme.

Cette nouvelle édition est la première berline de Toyota à être équipée d’un moteur 4-cylindres de 2,5 litres associé au THS 5, le nom du système hybride Toyota de cinquième génération. Ce dernier comprend deux moteurs électriques, et la puissance totale offerte est de 225 chevaux, en configuration à traction, et de 232 chevaux en configuration à quatre roues motrices (soit 30 de plus que la puissance maximale du modèle sortant). La traction intégrale est assurée par le système électronique sur demande de Toyota. C’est la première fois que la compagnie l’offre sur toutes les versions de la Camry.

Toyota affirme avoir repensé la suspension et le système de freinage pour améliorer le confort et la tenue de route. Les versions SE et XSE bénéficient d’une suspension distincte et réajustée pour une expérience de conduite plus dynamique. Nous en saurons plus lorsque nous aurons l’occasion de tester le modèle.

Toyota Camry 2025, avant Photo : D.Boshouwers

Pour ce qui est de l’extérieur de la nouvelle Camry, Toyota vante les mérites d’un design plus épuré et plus athlétique. À l’avant, nous trouvons des phares très fins aux extrémités, alors qu’au centre, on découvre un bouclier Hammerhead tellement gros et agressif qu’on le croirait capable de manger l’asphalte devant lui. Les versions SE et XSE profitent de prises d’air aérodynamiques fonctionnelles.

À l’arrière, les changements sont moins notables, bien que l’on ait procédé à un remodelage mettant de l’avant plus de lignes le long des flancs. Celles-ci pointent vers le centre de l’arrière et le coffre avec son lettrage CAMRY. Les feux ont été affinés par rapport à ceux du modèle actuel. Le design de l’arrière n’est toujours pas très excitant, mais il l’est davantage que celui qu’il remplace.

Toyota Camry 2025, arrière Photo : Toyota

Versions de la Toyota Camry 2025

Au Canada, les quatre versions de la Camry 2025 sont les suivantes : SE, SE Amélioré, XLE et XSE. La première n’est proposée qu’en configuration à traction, tandis que l’ajout du groupe Amélioré permet de choisir entre une approche à deux ou à quatre roues motrices. Les variantes XSE et XLE sont exclusivement proposées avec quatre roues motrices.

(Comme c’est la tradition chez Toyota, les déclinaisons SE et XSE mettent l’accent sur la sportivité, tandis que la version XLE est plus axée sur le confort.)

Tous les modèles sont équipés de série de la suite de fonctions d’assistance à la conduite Toyota Safety Sense 3.0.

Toyota Camry 2025, profil Photo : Toyota

Les autres caractéristiques de série du modèle SE, avec ses jantes de 16 pouces, sont les suivantes :

- Feux de route automatiques

- Climatisation bizone

- Clavier numérique de 7 pouces pour le conducteur

- Écran tactile multimédia de 8 pouces

- Chargement sans fil Qi pour les smartphones

- Compatibilité sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto

- Sièges avant et volant chauffants

- Rétroviseur à atténuation automatique

- Moniteur d'angle mort avec alerte de trafic transversal arrière

- Aide à la sortie en toute sécurité

- Moniteur de guidage de recul

Le modèle SE Amélioré est équipé de jantes plus grandes de 18 pouces et ajoute :

- Un toit ouvrant

- L’entrée intelligente avec la clé intelligente

- Un rétroviseur électrochrome

- Une ouvre-porte de garage

La Camry XSE hérite de couleurs uniques pour ses jantes plus grosses de 19 pouces et un toit ouvrant panoramique (de type inclinable et coulissant à commande électrique, un équipement de série pour la première fois sur ce modèle). C’est aussi là que la liste des équipements s’allonge vraiment, avec les ajouts suivants :

- Un bloc d'instruments numériques de 12,3 pouces pour le conducteur

- Un écran tactile multimédia de 12,3 pouces

- Un système audio JBL à 9 haut-parleurs

- Des sièges garnis de cuir

- Des sièges avant chauffants et ventilés

- Un moniteur panoramique

- Des fonctions supplémentaires d'aide à la conduite

- Le système Drive Connect

- Le clé numérique

Enfin, la variante XLE conserve les jantes de 18 pouces et ajoute… des essuie-glaces à détecteur de pluie. Elle ajoute également du verre feuilleté acoustique à l’avant pour un habitacle plus silencieux, tout comme le modèle XSE d’ailleurs, ainsi que le toit ouvrant panoramique inclinable et coulissant.

La Camry 2025, sur la route Photo : Toyota

Enfin, la variante SE est seulement offerte avec un intérieur noir, tandis que la déclinaison XSE est livrable en noir ou avec la sélection Cockpit Red, alors que le modèle XLE peut profiter d’un habitacle noir ou en gris. Les choix extérieurs sont nombreux, mais il y en a un nouveau pour 2025 : Ocean Gem. La variante XSE peut être proposée en deux tons, avec un toit noir métallisé associé à l’une des quatre couleurs possibles (Wind Chill Pearl, Heavy Metal, Emotional Red et le nouveau Ocean Gem).

La Toyota Camry 2025 sera chez les concessionnaires Toyota canadiens au printemps de 2024. Au moment où nous écrivons ces lignes, nous n’avons aucune information sur les prix, mais nous allons vous revenir avec l’information lorsqu’elle nous sera communiquée.