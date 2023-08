Ça y est, on a enfin eu droit à la présentation du nouveau Toyota Land Cruiser 2024. Pour les plus vieux, le moment est d’importance, car il s’agit du retour en force d’une appellation mythique au sein de la gamme. En effet, c’est en 1958 qu’on a vu apparaître le premier Land Cruiser sur notre continent.

Pour les plus jeunes, la référence sera plus difficile à faire, car au Canada, le modèle est absent du catalogue depuis 1996. Chez nos voisins du sud, il a été proposé jusqu’à la fin de 2021.

À voir aussi : Huit km sous l’eau pour un Land Cruiser 1978 électrique

Toyota Land Cruiser 1958 2024 Photo : Toyota

Néanmoins, puisqu’on va découvrir un produit entièrement repensé, tout le monde aura droit à l’effet nouveauté avec cet utilitaire qui adopte une allure unique, empreinte de touches rétro.

Le modèle, qui sera construit à l’intérieur de deux usines japonaises (Tahara et Hino), va se pointer chez nous au printemps de 2024. Ce à quoi l’on a droit aujourd’hui, c’est à une foule de détails concernant les versions qui nous seront proposées.

Le tout nouveau Toyota Land Cruiser 1958 2024 Photo : Toyota

Le Toyota Land Cruiser 2024 : style et conception

Le Land Cruiser sera assemblé sur la plateforme TNGA-F qui se veut une structure en échelle. On le devine, les capacités hors route seront au rendez-vous. On s’est d’ailleurs assuré de concevoir un cadre plus rigide et plus solide que celui qui équipait le modèle sortant (celui de 2021). On annonce un système 4x4 permanent, un différentiel central qui peut être verrouillé, une boîte de transfert à deux vitesses à commande électronique, ainsi qu’un différentiel arrière qui peut aussi être verrouillé pour une répartition 50-50 de la puissance, pour un meilleur équilibre en conduite hors route.

Le Land Cruiser va proposer un angle d’attaque de 31 degrés alors que les angles de franchissement et de sortie seront respectivement de 25 et de 22 degrés. Pour ceux qui ont connu la dernière cuvée du côté américain, il est intéressant de souligner que le modèle auquel on aura droit sera plus court de 30 mm, ainsi que plus étroit de 112 mm. La garde au sol est quant à elle de 221 mm, soit 8,7 pouces.

Toyota Land Cruiser 2024 bleu Photo : Toyota

Ce qui ne change pas, c’est la robustesse. Toyota nous promet un monstre de ce côté. Et la conduite hors route sera plus facile que jamais avec des fonctions comme un régulateur de vitesse à basse vitesse, ainsi que le contrôle de la descente en pente.

Quant au style, il respecte la tradition, c’est-à-dire qu’il sera très carré. Toyota mentionne avoir reculé le pilier A pour offrir plus de visibilité en conduite hors route. Note intéressante, une des versions du modèle, la Land Cruiser 1958, va proposer des éléments de designs uniques rappelant les premières éditions, comme des phares ronds. On a bien hâte de voir cette proposition d’appel en personne.

Deux autres déclinaisons seront au menu, soit la Land Cruiser, ainsi que la Land Cruiser Première Édition. Dans le cas de cette dernière, son tirage est limité à 5000 unités en Amérique du Nord. Celles-ci seront assemblées lors des deux premiers mois de production. Elles vont bien sûr présenter quelques éléments distinctifs, comme des phares ronds à DEL, un porte-bagages au toit, des longerons de protection, ainsi qu’un design intérieur exclusif.

Aperçu du nouveau Toyota Land Cruiser 1958 2024 Photo : Toyota

Un seul moteur pour le Toyota Land Cruiser 2024

Sous le capot, un seul moteur hybride sera livrable, soit le 4-cylindres turbo de 2,4 litres I-Force Max. Avec une puissance de 326 chevaux et un couple de 465 lb-pi, il devrait faire oublier l’absence d’un moteur V6. Une boîte de vitesses automatique à huit rapports sera de série. Quant à la capacité de remorquage, avec les options nécessaires, elle sera de 6000 lb.

Tous les modèles vont rouler sur des roues de 18 pouces, mais la variante Land Cruiser pourra profiter de gommes de 20 pouces, en option.

Toyota Land Cruiser première édition 2024 Photo : Toyota

Le Toyota Land Cruiser 2024 : les versions

Quant à l’équipement, ce sera adéquat avec la version Land Cruiser 1958 qui va proposer un écran de huit pouces pour le système multimédia, une chaîne audio à six haut-parleurs, des sièges chauffants en tissus (réglages manuels), un volant chauffant, des phares antibrouillard, ainsi qu’une calandre rétro arborant les lettres T-O-Y-O-T-A.

En grimpant à la version Land Cruiser, on va passer à un écran de 12,3 pouces pour le système multimédia, à une chaîne audio comptant 10 haut-parleurs, à des sièges avant chauffants et ventilés à l’avant, ainsi qu’à quelques options/fonctions additionnelles pour les modes de conduite tout-terrain.

La déclinaison Première Édition va sensiblement profiter des mêmes éléments, hormis quelques touches uniques qui vont faire d’elle une pièce de collection.

Enfin, en matière de sécurité, la suite TSS 3.0 (Toyota Safety Sense) sera de série avec tous les Land Cruiser. Et pour 2024, quantité de ses fonctions ont été améliorées/rehaussées, pour encore plus de sécurité.