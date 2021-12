Toyota montre un bébé Land Cruiser électrique

Le Toyota Land Cruiser a quitté le marché américain à l’occasion de la refonte du modèle ces derniers mois, mais il n’en demeure pas moins un produit mythique, notamment en raison de ses capacités hors route et de son histoire qui nous ramène au début des années 50. Chez nous, on a droit à une version chez Lexus avec le LX.

Qu’importe, le nom est porteur d’émotions pour les amateurs de produits Toyota et la compagnie le sait bien. Voilà assurément pourquoi elle a utilisé une partie du nom pour baptiser son dernier concept, le Compact Cruiser EV qui vient d’être dévoilé lors d’une présentation sur le plan d’électrification de la marque.

L’étude reprend bien sûr des éléments stylistiques qui ont fait la popularité du Land Cruiser, tout en montrant un style axé sur la modernité avec des lignes à la Ford Bronco Sport.

Pour l’instant, Toyota n’a pas partagé d’informations sur le groupe motopropulseur ou la plateforme qui le reçoit. Son design parle de lui-même, toutefois, avec ses quatre portes, sa carrosserie haute et carrée, ses courts porte-à-faux avant et arrière et ses grands passages d’ailes ; le Compact Cruiser a l’air prêt pour les randonnées hors route. Il rappelle le concept FT-4X que Toyota nous avait présenté il y a quelques années.

Photo : Toyota Le prototype Toyota Compact Cruiser EV, trois quarts avant

Est-ce que ce modèle va voir le jour ? C’est difficile à dire, mais sachant que Toyota prépare une gamme de modèles bZ (beyond zero), il y a fort à parier que ça demeure une possibilité. Aussi, la compagnie mesure peut-être l’intérêt en montrant ce véhicule, question de savoir si elle doit aller de l’avant ou non avec ce dernier.

On peut déjà leur confirmer que ce serait une bonne idée.

Nous allons suivre cette histoire de près.