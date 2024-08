Toyota Corolla Cross 2023 : prix et détails pour le Canada

• Toyota Canada a annoncé les prix et les détails de l’offre du Corolla Cross 2023.

• Le petit VUS reçoit un prix de départ de 25 790 $.

• Il y a peu de changements au modèle, sauf quelques mises à jour technologiques. Le modèle reçoit également… un essuie-glace arrière.

Toyota Canada a annoncé le prix et les détails de l’offre du le Toyota Corolla Cross 2023. The VUS reçoit un PDSF de 25 790 $.

Il n'y a pas beaucoup de changements pour la nouvelle année-modèle du Corolla Cross. Notamment, la suite de systèmes de sécurité a été mise à jour avec lea suite Toyota Safety Sense 3.0, et toutes les versions sont maintenant équipées du système de connectivité multimédia Toyota qui comprend un écran tactile de 8 pouces, un système de commandes vocales et la connectivité sans fil Apple CarPlay et Android Auto.

Sinon, c'est le statu quo alors que le Corolla Cross entame sa troisième année sur notre marché. Le moteur qui la propulse est une fois de plus le 4 cylindres de 2,0 litres, associé à une boîte de vitesses CVT, et disponible en configuration à traction ou à quatre roues motrices.

Toyota Corolla Cross 2022/23 - Trosi quarts arrière | Photo : Toyota

Voici les détails des garnitures et des prix du Toyota Corolla Cross 2023 :

Toyota Corolla Cross L 2RM 2023 (PDSF : 25 790 $) et L 4RM 2023 (PDSF : 27 650 $) - Le modèle de base comprend le système multimédia Toyota avec Service Connect (essai jusqu'à 10 ans) et Safety Connect (essai jusqu'à 10 ans), un système audio à six haut-parleurs, un écran multifonction de 4,2 po, des roues de 17 po en acier, des phares à DEL et, nouveauté cette année, un essuie-glace arrière.

Toyota Corolla Cross LE 2RM 2023 (PDSF : 28 750 $) et LE 4RM 2023 (PDSF : 29 690 $) - Cette version ajoute le système multimédia Toyota avec Remote Connect (essai jusqu'à 3 ans), des roues de 17 po en alliage, un volant chauffant gainé de cuir, un cache-bagages, un système d'alarme antivol, le système Smart Key avec démarrage à bouton-poussoir de Toyota et le moniteur d’angles morts avec alerte de circulation transversale arrière.

Toyota Corolla Cross LE Premium 4RM 2023 (PDSF : 30 860 $) - Il s'agit de la variante LE 4RM à laquelle on a ajouté un toit ouvrant à commande assistée, des longerons de toit et un système de recharge sans fil pour téléphones intelligents.

Toyota Corolla Cross XLE 4RM 2023 (PDSF : 34 550 $) - À la version LE Premium 4RM, cette version ajoute le système Drive Connect (essai jusqu'à 3 ans), un système audio JBL à 9 haut-parleurs, un écran multifonction de 7 po, des roues de 18 po en alliage, un siège du conducteur à réglages assistés, une sellerie Softex, le contrôle automatique de la température à deux zones.

On retrouve également des phares à DEL haut de gamme et des feux arrière combinés à DEL haut de gamme, des phares antibrouillard à DEL, un hayon assisté, un rétroviseur intérieur à atténuation automatique, une caméra de recul avec lignes de guidage arrière et un système intuitif d'aide au stationnement avec freinage automatique.

Le Toyota Corolla Cross 2023 est maintenant en vente chez les concessionnaires Toyota au Canada.

