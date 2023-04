Toyota Corolla Cross hybride 2023 - Profil Photo : Toyota

Los Angeles, Californie - Dans un monde qui multiplie sans compter le nombre de VUS sur la route, il est intéressant de constater que l’on peut atteindre les mêmes objectifs sans avoir à être au volant d’un petit éléphant.

Toyota élargit la famille Corolla Cross avec une version hybride pour 2023. Cette familiale (vous pouvez l’appeler VUS si vous voulez) offre les mêmes caractéristiques qu’un VUS compact, y compris le rouage intégral, dans un format beaucoup plus agréable.

Bâtie sur la même plateforme que la Corolla, le Corolla Cross hybride est construite dans la nouvelle usine Mazda Toyota Manufacturing située à Huntsville, en Alabama. Cette toute nouvelle installation aura la capacité de produire jusqu’à 150 000 Corolla Cross par an. Donc, pas de pénurie en vue.

Nouveau système hybride

Toyota inaugure son système hybride de cinquième génération couplé à un système de traction intégrale électronique – une première dans la famille Corolla. Le Corolla Cross livre 196 chevaux (au lieu de 169 dans le modèle à essence) en offrant une cote de consommation combinée estimée par le fabricant à 5,6 litres / 100 km.

Au Canada, le Toyota Corolla Cross hybride 2023 sera disponible en deux nouvelles versions : SE et XSE. L’équipement de série de la version SE comprend des roues de 17 po en alliage, un écran tactile de 8 po, des phares et des feux arrière à DEL, la télécommande porte-clés Smart Key, des sièges avant chauffants, le verre intimité, des longerons de toit et des palettes de changement de vitesse, sans oublier le moniteur d’angles morts avec alerte de circulation transversale arrière.

Au sommet de la gamme Corolla Cross hybride, la XSE ajoute des roues de 18 po, des phares, feux arrière et antibrouillards à DEL, des sièges garnis de SofTex et un siège conducteur à réglages assistés.

Toutes les versions de Corolla Cross 2023 sont équipées de série de Toyota Safety Sense 3.0 qui comprend une suite d’aides à la conduite.

La conduite : le meilleur des deux mondes

Nous avons été agréablement surpris par la conduite du Corolla Cross hybride. Sans être sportive, sa conduite est plus engageante que la version régulière. Nous ne sommes toujours pas en amour avec la boîte CVT, mais le surplus de puissance diminue un brin ce côté agaçant de la conduite.

La direction est réactive, et le faible rayon de braquage rend la conduite en ville plus facile. Il reste maintenant à Toyota à donner un peu de vie et d’enthousiasme à la conduite. Je comprends que ce n’est pas le genre de véhicule que l’on achète pour la performance, mais l’amélioration de la sensation de conduite est une chose toute simple. C’est comme un sourire, c’est tout simple et tellement plus agréable.

Croyez-le ou non, nous avons trouvé des routes aussi mauvaises qu’au Québec en Californie. Rien à redire sur le pouvoir d’absorption de la suspension qui a fait de l’excellent boulot. Pas de neige ou de pluie pour tester comme il se doit le rouage intégral, mais c’est une couche de sécurité supplémentaire qui est toujours la bienvenue.

L’intérieur : un bel espace de vie

L’habitacle partage les mêmes caractéristiques que les autres Corolla. Dans les versions supérieures, le tout nouveau modèle peut être équipé d’un toit ouvrant à commande assistée, ainsi que du contrôle automatique de la température à deux zones. Toutes les versions sont par ailleurs équipées de série de bouches de chauffage et de climatisation pour les passagers arrière.

La version SE vient avec des sièges en tissu alors que le modèle XSE sont garnis de Softex en noir ou noir/bleu pour la version XSE.

Toutes les Corolla Cross 2023 reçoivent de série le nouveau système multimédia Toyota, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, ainsi qu’un plus grand nombre de ports de charge USB-C pour que tous vos appareils soient prêts à l’action.

Drive Connect (en option) permet au conducteur et aux passagers d’accéder à l’Assistant intelligent, à la navigation infonuagique et à Destination Assist. Avec l’Assistant intelligent, il suffit de dire des phrases comme « Bonjour Toyota » pour réveiller le système et lui donner des commandes.

Le mot de la fin

Si votre principal objectif est de transporter votre famille d'un point A à un point B, c'est la voiture qu'il vous faut. Elle fait ce qu'on lui demande et le fait bien. Si les performances du système hybride ne soient pas exceptionnelles, elles sont nettement supérieures à celles de la Corolla Cross normale, tout en offrant une excellente économie de carburant qui tourne autour de 5,6 litres / 100 km.

Il ne faut pas oublier le prix. Le prix de détail suggéré pour une version SE est 33 985 $ et le XSE est à 36 755 $ avant le transport, la préparation et les taxes. Une pris fort honnête pour ce que vous avez.





