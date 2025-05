Toyota dévoile un Corolla Cross 2026 mis à jour

• Le Toyota Corolla Cross 2026 vient d’être présenté.

Toyota a dévoilé une série de mises à jour visant à rafraîchir l’apparence de l’un de ses plus récents modèles, le VUS Corolla Cross. Lancé pour l’année 2022, il est difficile de croire qu’il en sera déjà à sa cinquième année sur le marché en 2026.

Concernant la mise à niveau, elle s’attaque en substance au style du modèle, à la présentation intérieure, à la technologie, ainsi qu’aux coloris proposés, de même qu’au design des jantes.

Toyota Corolla Cross XSE 2026 | Photo : Toyota

Design du Toyota Corolla Cross 2026

En matière de style, Toyota a décidé qu’il serait plus facile de différencier les versions à essence du Corolla Cross 2026, de celles animées d’une mécanique hybride. Les premières voient leur design être porteur de plus de caractère, avec une grille complètement revue et un style nettement plus agressif.

Dans le cas des variantes hybrides, l’approche est beaucoup plus douce avec une nouvelle combinaison de pare-chocs et de grille qui adoptent la couleur de la carrosserie. C’est inspiré de ce qu’on voit avec la familiale Crown Signa, par exemple.

Toyota Corolla Cross 2026, avant et arrière | Photo : Toyota

Toyota Corolla Cross 2026 – versions au Canada

Quant à la composition de la gamme, le Corolla Cross hybride sera livrable en configuration SE et XSE, alors que la déclinaison à essence proposera quatre niveaux de finition ; L et LE, avec ou sans le rouage intégral, ainsi que LE Premium et XLE, à quatre roues motrices.

Une nouvelle couleur, le bleu cavalerie (Cavalry Blue) est ajouté à la palette avec les versions LE et XLE à essence, ainsi qu’avec les livrées SE et XSE hybrides, avec une approche deux tons montrant un toit noir dans ces deux derniers cas.

Toyota Corolla Cross 2026, intérieur | Photo : Toyota

Toyota Corolla Cross 2026, intérieur | Photo : Toyota

À l’intérieur

À bord, on a droit à un nouveau design de la console centrale. Ce dernier vient maximiser l’espace utilisable pour le rangement. Là aussi, une nouvelle couleur nommée Portobello vient s’ajouter à la version XLE. On note aussi la présence, avec les versions à quatre roues motrices, d’un nouvel écran multimédia plus grand, atteignant cette fois 10,5 pouces. Autrement, sa taille est de 8,0 pouces.

Aussi, selon la variante, un écran d’informations de 7,0 pouces (L, LE et SE) ou de 12,3 pouces (LE Premium, XLE et XSE) va se trouver devant le conducteur pour le tenir informé des données relatives à la conduite.

Notez qu’à l’arrière, Toyota ajoute les sièges chauffants de série avec les versions XLE et XSE.

Toyota Corolla Cross 2026, capot, calandre | Photo : Toyota

Motorisation du Toyota Corolla Cross 2026

Mécaniquement, rien ne change, alors qu’un moteur 4-cylindres de 2,0 litres repose sous le capot. Il est accompagné de trois moteurs électriques avec la version hybride, qui propose une puissance combinée de 196 chevaux. La consommation moyenne est évaluée à 5,6 litres aux 100 km par Toyota.

Pour la version à essence, la prestation est à 169 chevaux, alors que la consommation moyenne demeure raisonnable, soit à 7,4 litres pour tous les 100 km parcourus pour les versions à traction, ou à 7,8 litres pour celles à quatre roues motrices.

Le Toyota Corolla Cross 2026 va arriver en concession plus tard cette année. C’est à ce moment que la compagnie dévoilera la gamme de prix pour 2026.

Toyota Corolla Cross 2026, trois quarts avant | Photo : Toyota