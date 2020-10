Toyota Corolla hybride : aussi frugale que la Prius

La version hybride de la Toyota Corolla a fait ses débuts à la fin du mois de novembre dernier au Salon de l’auto de Los Angeles. Hier, ses cotes de consommation ont été rendues publiques et, sans surprise, on apprend qu’elles sont excellentes.

Tellement qu’elles sont pratiquement les mêmes que celles de la Toyota Prius. Ce n’est pas tant une surprise qu’une réalité qui nous fait dire que les choses vont se compliquer pour cette dernière. Ça demeure plus complexe que cela, toutefois.

La Corolla hybride

Ses cotes de consommations s’établissent à 4,5 litres aux 100 kilomètres pour ce qui est de la conduite sur autoroute et de 4,4 litres en milieu urbain. Au combiné, ça tire davantage vers 4,5 litres. En comparaison avec le modèle régulier de la Corolla, on parle d’une amélioration de 20 %.

Lorsqu’on compare la promesse de cette Corolla hybride avec la réalité de la Prius, les deux véhicules arrivent ex æquo au combiné, soit 4,5 litres aux 100 kilomètres. Là où la Prius détient un léger avantage, c’est avec la version Eco qui affiche de son côté une médiane de 4,2 litres.

Photo : D.Rufiange Toyota Prius AWD 2020

Avec des cotes qui sont si semblables, on pourrait se demander quel genre d’avenir attend la Prius, surtout si on considère la popularité de la Toyota auprès des consommateurs. Après tout, on parle ici de la voiture la plus vendue dans l’histoire de l’automobile.

Il faut nuancer, toutefois. En fait, avec cette variante plus verte de la Corolla, Toyota espère séduire un public qui trouve les formes de la Prius trop bizarroïdes pour les embrasser. Ainsi, la nouvelle variante n’est pas là pour faire mal à l’autre.

Un atout en réserve

Autre élément à considérer. Cette année, la Prius devient livrable avec la traction intégrale, un élément que ne propose pas, du moins pour l’instant, la Corolla.

En somme, on semble avoir fait ses devoirs chez Toyota fin d’éviter un cannibalisme à l’intérieur des rangs.

En bout de piste, ce qui sera intéressant à surveiller, ce sont les ventes. Car, au final, c’est le consommateur qui va trancher.

Article par Auto123.com