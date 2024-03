La future Toyota Crown, profil Photo : Design Watch

De nouvelles images ont fait surface en ligne. Si on se fie à la rumeur, Il s'agirait du modèle Crown sur lequel Toyota travaille actuellement.

Partagées à l'origine par le site japonais Design Watch, les images semblent provenir d'une demande de brevet et montrent différents angles du modèle, complétant ainsi l'image mentale que nous avions tous reçue lorsque les rumeurs ont commencé à circuler sur le développement d'une Toyota Crown au printemps dernier.

Alors, à quoi avons-nous affaire ? Une berline, mais une berline haute et surélevée, avec un toit de type « fastback ». Des éléments de protection sont également visibles sur les flancs du véhicule et à la base des deux extrémités. Les roues sont clairement surdimensionnées, et ce toit descend vers l'arrière et le bas du coffre.

La future Toyota Crown, trois quarts arrière Photo : Design Watch

Il s'agit d'images sans contexte, donc, outre le fait que nous ne savons même pas de quel modèle il s’agit, nous n'avons également aucune idée des marchés auxquels la Toyota Crown est destinée. Mais on peut spéculer que le constructeur automobile aurait l'intention de remplacer la défunte Avalon, qui a quitté notre marché en 2022 et qui disparaîtra de la gamme américaine l'an prochain.

Et il y a plus pour rendre les choses encore plus compliquées : Toyota vend actuellement un VUS Crown en Chine et a déclaré qu'elle envisageait de produire un modèle utilitaire portant le nom de Crown pour l'Amérique du Nord.

D'autres rumeurs suggèrent que le nom Crown Cross va être utilisé. Cela pourrait être le cas pour le modèle montré sur ces images, mais cela pourrait aussi ne pas être le cas.

Selon Motor1.com, certaines rumeurs précisent même les dimensions de ce modèle fastback (4 930 mm de long, 1 840 mm de large et un empattement de 2 850 mm).