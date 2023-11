Los Angeles, Californie - Le Toyota Crown Signia 2025 a fait ses débuts officiels ce soir, le constructeur confirmant un deuxième modèle Crown pour l'Amérique du Nord, après la berline Crown introduite l'année dernière. Le Signia devrait faire ses débuts au Canada au cours de l'été 2024.

Voir aussi : Toyota Crown 2023 premier essai : trouver la catégorie

Dans une gamme de VUS qui comprend déjà les RAV4, Venza et Highlander, sans parler du petit Corolla Cross et du gros Grand Highlander, on peut se demander quelle place est réservée au nouveau Crown Signia. Quel public ce modèle vise-t-il, sans cannibaliser les ventes de ses frères et sœurs ?

Dans les faits, un représentant de Toyota a confirmé à Auto123 que les rumeurs concernant le retrait du Venza étaient exacts. Au Canada et aux États-Unis, le Venza sera mise au rancart après l'année modèle 2024.

Ce qui explique plusieurs choses. Certes, l'approche avec la Crown Signia ne semble pas différente de celle adoptée avec le Venza, les deux modèles mettant de l’avant comme principaux arguments de vente l’hybridité ainsi que le style et le confort haut de gamme. On peut imaginer la famille de produits Crown comme la branche de prestige de la famille actuelle de véhicules Toyota.

Toyota Crown Signia 2025, trois quarts arrière Photo : Toyota

En matière de design, on parle d’une forme moins carrée que celle du RAV4 — en regardant les images, on pourrait presque voir le Crown Signia comme une familiale, mais une familiale haut sur pattes. Sa posture est large et le modèle repose sur des jantes de 21 pouces. Le VUS est caractérisé par un faciès en forme de tête de marteau de Toyota, avec des phares de jour et des phares distinctifs. Au-dessus et vers l’arrière, la longue ligne de toit contribue à créer cette impression de familiale.

Les options de couleur extérieure comprennent Storm Cloud, Oxygen White et le noir, ainsi qu’un motif à deux tons qui associe un toit noir à l’un des coloris suivants : Finish Line Red, Bronze Age, Storm Cloud ou Oxygen White. Quel que soit votre choix, il peut être assorti à un intérieur Saddle Tan ou noir.

Cyril Dimitris, vice-président de Toyota Canada, explique : « Nous sommes ravis d’étendre la légendaire Toyota Crown d’un modèle unique à une famille de véhicules électrifiés de prestige… Le Crown Signia s’appuie sur tous les meilleurs attributs de la Crown en y ajoutant davantage de fonctionnalité et de polyvalence, ce qui en fait un partenaire idéal pour les Canadiens actifs qui recherchent la performance, les commodités et la qualité d’un véhicule Toyota haut de gamme. »

Toyota Crown Signia 2025, de profil Photo : Toyota

L’hybridité

Comme le Venza, le Crown Signia sera exclusivement équipé d’un groupe motopropulseur hybride. Ainsi, la consommation de carburant combinée annoncée par Toyota est impressionnante : 6,5 litres aux 100 km. Le modèle est équipé de série d’une transmission intégrale (électronique à la demande), avec un moteur électrique sur l’essieu arrière, et la puissance du groupe motopropulseur hybride est de 243 chevaux. La capacité de remorquage est de 2700 livres.

Le marché canadien ne reçoit qu’une seule version, soit Crown Signia Limited. Ce modèle est équipé de sièges garnis de cuir texturé, d’accents de couleur bronze ici et là et de surfaces de couleur assortie sur le tableau de bord et les intérieurs de portières. La partie inférieure de la console centrale intègre une fente verticale pour le chargement sans fil des téléphones intelligents et un espace de rangement. Le tableau de bord regroupe un bloc d’instruments à affichage numérique et, à sa droite, un écran tactile flottant de 12,3 pouces pour le système multimédia.

Pour l’instant, Toyota se contente de dire que le Crown Signia arrivera chez les concessionnaires Toyota au Canada en tété 2024. Pas un mot pour l’instant sur le prix.