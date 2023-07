Toyota présente trois éditions spéciales de ses modèles GR

On a eu droit hier soir, coup sur coup, à trois annonces de la part de Toyota, chacune présentant une nouvelle édition spéciale des modèles GR de l’entreprise. On parle de traitements uniques pour la GR86, la GR Supra et la GR Corolla.

Le tout nous est offert par la division de course de Toyota, Gazoo Racing.

Avant de la Toyota GR Supra Édition 45e anniversaire 2024 Photo : Toyota

Arrière de la Toyota GR Supra Édition 45e anniversaire 2024 Photo : Toyota

Toyota GR Supra Édition 45e anniversaire 2024 (45 exemplaires au Canada)

En 2024, la Supra va fêter son 45e anniversaire alors qu’en 1979, une certaine Celica Supra était introduite. Pour l’occasion, une édition spéciale célébrant l’occasion sera proposée aux consommateurs canadiens, à raison de 45 exemplaires.

Le modèle rend hommage à la Supra des années 90 et arbore une couleur unique et attrayante, une teinte baptisée Orange Plasma. L’édition est basée sur une version 3.0 Premium. Elle se présente surbaissée et dotée d’un aileron arrière à réglage manuel pour en modifier la force d’appui. La voiture hérite aussi de roues de 19 pouces en aluminium au fini noir et d’étriers de freins peints en noir et portant le logo GR à l’avant.

Au pays, cette pièce de collection sera uniquement livrable avec la boîte manuelle à six rapports, qui a été ajoutée à l’offre pour 2023.

Toyota GR Corolla Édition Circuit 2024 Photo : Toyota

Toyota GR Corolla Édition Circuit 2024

Initialement, la variante Circuit de la Toyota GR Corolla ne devait être proposée que pour l’année 2023. Plus tôt cette année, la compagnie annonçait qu’elle allait poursuivre sa route en 2024. Et voilà que Toyota nous présente cette édition spéciale réservée pour le prochain millésime.

Le modèle sera livrable avec deux nouvelles couleurs, soit Bleu flamme, ainsi que Calotte glacière. Il sera porteur de roues BBS de 18 pouces en aluminium forgé, des jantes similaires à celles qui ont équipé l’édition Morizo, unique à 2023. La version qui va emprunter le bleu va profiter d’un décalque noir aux bas de caisse. La mécanique demeure la même avec un 3-cylindres turbo de 1,5 litre offrant 300 chevaux et 273 lb-pi de couple, une mécanique mariée à une boîte de vitesses manuelle à six engrenages.

Arrière de la Toyota GR Corolla Édition Circuit 2024 Photo : Toyota

Le niveau d’équipement du produit demeure le même pour la nouvelle année, ce qui inclut notamment :

Un toit en fibre de carbone forgé

Un grand aileron arrière

Des roues de 18 po en aluminium forgé

Des garnitures extérieures noires

Des sièges sport recouverts de suède et de cuir synthétique

Des surpiqûres bleues

Une chaîne audio JBL à huit haut-parleurs

Là où l’on a amélioré l’offre, c’est à la hauteur du châssis. Toyota décrit les changements ainsi : « Les mises à jour matérielles comprennent des changements aux boulons de montage pour le mécanisme de direction, la suspension arrière et la masse de la batterie. Les modifications aérodynamiques comprennent l’ajout de plaques d’aluminium aux pare-chocs avant et arrière, ainsi qu’une modification de la forme du conduit de sortie d’air du pare-chocs avant. »

Le modèle sera livrable quelque part à compter de l’hiver prochain.

Toyota GR86 Édition Trueno 2024 Photo : Toyota

Toyota GR86 Édition Trueno 2024 (50 exemplaires au Canada)

Enfin, avec le coupé GR86, on célèbre les 40 ans de la célèbre Corolla des années 80 connue sous le nom de code AE86, avec les débuts d’une édition spéciale nommée Trueno. Au Japon, on retrouvait à l’époque un modèle nommé Sprinter Trueno. Et que signifie cette appellation ? C’est un dérivé du mot espagnol qui signifie tonnerre.

Avec ce modèle, on a droit à deux éléments importants. D’abord, le traitement Trueno qui sera livrable, au choix, avec deux combinaisons bicolores, soit Halo et noir ou Rouge course et noir. Ensuite, un nouveau groupe d’options Performance peut équiper le modèle avec des amortisseurs Sachs et des freins Brembo, notamment.

Intérieur de la Toyota GR86 Édition Trueno 2024 Photo : Toyota

L’édition Trueno, qui ne sera livrable qu’avec une boîte de vitesses manuelle, verra son tirage être limité à seulement 50 exemplaires au Canada. Elle sera gâtée d’une plaque attestant de sa rareté, plaque qui sera apposée au tableau de bord.

Esthétiquement, le modèle sera facilement reconnaissable avec son capot noir et ses bandes noires disposées sur les flancs, ainsi que son emblème Trueno Édition, placé au bas du pare-chocs avant, au centre, ainsi que sur le couvercle du coffre. Le logo sera aussi présent sur le sélecteur de rapports à l’intérieur.

Quant au groupe Performance, notez qu’il est livré de série avec cette édition Trueno. Cette GR86 unique profite de la même mécanique que la version régulière, soit un 4-cylindres de 2,4 litres offrant 228 chevaux et 184 lb-pi de couple.

Arrière de la Toyota GR86 Édition Trueno 2024 Photo : Toyota