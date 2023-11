Toyota Venza 2024 : prix et détails pour le Canada

• Le Toyota Venza 2024 a un prix de départ de 42 150 $ au Canada.

Le multisegment Toyota Venza 2024 dépend de quelques éléments précis pour se distancier des autres utilitaires de la marque japonaise. D’abord, il y a un certain niveau de luxe, d’élégance et même de technologie qu’on ne retrouve peut-être pas dans le RAV4. Ensuite, elle n’est disponible qu’en configuration hybride.

Le prix et les options disponibles reflètent la position du Venza en tant que modèle « haut de gamme » dans la hiérarchie Toyota.

Le Toyota Venza 2024 : les versions

La Venza est offerte en trois versions: LE, XLE, et Limited, toutes équipées de la technologie hybride de Toyota, qui combine un moteur à essence à quatre cylindres avec trois moteurs électriques.

Les prix commencent avec un PDSF de 42 150 $ pour le Venza LE, 48,390 $ pour le Venza XLE et montent à 51 850 $ pour la version Limited. Il s’agit d’une augmentation de 2100 $ par rapport à l’année modèle 2023 (modèle de base).

Il faut noter qu’il n’y a pas de changements majeurs entre le modèle 2023 et 2024.

À l'intérieur, la Venza offre un espace de chargement généreux et des aménagements de luxe. Ses fonctions de sécurité avancées telles que Toyota Safety Sense 2.5 renforcent son attrait pour les conducteurs à la recherche d'une conduite pas juste confortable, mais sécuritaire.

Toyota Venza 2021-24 arrière Photo : D.Boshouwers

Vous trouverez les options suivantes par chacune des versions ci-dessous :

Toyota Venza LE 2024 (PDSF 42 150 $) : Avec des caractéristiques telles que le système multimédia Toyota et des sièges avant chauffants, cette version est conçue pour en offrir beaucoup dès la version de base. Parmi les éléments inclus, on note :

- Un écran tactile de 8 po

- Un écran multifonction de 7 po

- Des roues de 18 po en alliage

- Des phares à DEL de type parabole

- Un hayon assisté

- Un volant gainé de cuir

- Des sièges avant chauffants

- Un siège du conducteur à réglages assistés

- Une caméra de recul

- Une colonne de direction à réglage assisté

Fiche technique du Toyota Venza LE 2024

Toyota Venza XLE 2024 (PDSF 48 390 $) : Cette version ajoute un écran tactile plus grand (12,3 po) et un système audio supérieur pour tous ceux qui recherchent une expérience plus riche en fonctionnalités, ainsi que :

- Des roues de 19 po en alliage

- Des antibrouillards à DEL

- Un système multimédia Toyota amélioré (avec Service Connect, Safety Connect, Remote Connect et Drive Connect

- Un écran tactile capacitif

- Des phares à DEL de type projecteur

- Un système audio JBL à 9 haut-parleurs

- Un hayon assisté avec capteur activé par le pied pour une utilisation mains libres

- Un volant chauffant

- Des sièges chauffants et ventilés à la première rangée

- Un système de mémorisation du siège du conducteur

- Une sellerie en SofTex avec surpiqûres uniques sur les traversins

- Un siège du passager avant à réglages assistés

- Le sonar de dégagement intelligent avec freinage en cas de détection de circulation transversale arrière

Fiche technique du Toyota Venza XLE 2024

Toyota Venza Limited 2024 (PDSF 51 850 $) : En tant que modèle le plus luxueux, le Venza Limited propose des technologies de pointe et des aménagements intérieurs supérieurs, se positionnant comme le choix ultime pour le luxe et l'innovation dans la gamme Venza. Ce modèle ajoute :

- Un affichage tête haute

- Un rétroviseur intérieur à affichage numérique

- Des plaques de seuil avant éclairées

- Des essuie-glaces activés par la pluie

- Un toit panoramique fixe en verre Star Gaze avec contrôle de la transparence

- Le système de visionnement en plongée avec lave-caméra arrière

Fiche technique du Toyota Venza Limited 2024

La Toyota Venza est disponible dès maintenant chez les concessionnaires Toyota au Canada.