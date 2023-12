• Le Toyota Highlander 2024 : voici les changements, et les prix pour la nouvelle année.

Le Toyota Highlander 2024 sera offert à partir de 46 550 $ au Canada. Chaque version du VUS reçoit quelques équipements supplémentaires de série pour l'année à venir, et le Highlander hybride a maintenant sa propre édition Nightshade.

Cyril Dimitris, vice-président de Toyota Canada, explique : « Nous avons ajouté des caractéristiques supplémentaires à plusieurs versions populaires ». La gamme comprend 10 modèles au total (cinq non hybrides, cinq hybrides), avec deux groupes motopropulseurs possibles.

Moteurs du Toyota Highlander 2024

Le Highlander compte encore une fois sur un moteur 4 cylindres turbo de 2,4 litres qui produit une puissance de pointe de 265 chevaux et un couple maximal de 309 lb-pi. Ce moteur turbo est couplé à une boîte automatique à 8 rapports, lui permettant de remorquer jusqu’à 2268 kg (5000 livres).

Les versions LE et XLE sont équipées d’un système de traction intégrale à contrôle dynamique du couple, tandis que les XSE, Limited et Platinum intègrent une traction intégrale à modulation dynamique du couple plus performante, avec sélecteur de mode de conduite et arbre de transmission arrière à désaccouplement.

Le Highlander Hybride est équipé du système hybride synergétique de Toyota, qui comprend un moteur 4 cylindres de 2,5 litres, deux moteurs-générateurs électriques et une transmission à variation continue à commande électronique. Cette combinaison développe une puissance totale de 243 chevaux et offre un rendement énergétique de seulement 6,7 litres /100 km (combiné) ainsi qu’une capacité de remorquage de 1588 kg (3500 livres).

On note dans les modèle hybrides un système de traction intégrale à commande électronique qui utilise un moteur électrique arrière distinct pour entraîner l’essieu arrière selon le besoin.

Voici les prix et autres détails :

Toyota Highlander LE 2024 (PDSF 46 550 $) - Le modèle de base comprend :

- Huit places assises

- Un écran tactile multimédia de 8 po avec système audio à 8 haut-parleurs

- Le système multimédia Toyota avec les services Service Connect, Safety Connect et Remote Connect

- Des sièges rabattables divisés 60/40 à la deuxième rangée

- Des sièges avant chauffants

- Un écran de données du conducteur de 7 po

- La climatisation bizone

- Des jantes en alliage de 18 po

- Une mode Multi-Terrain

- Des phares à LED

- Un hayon assisté avec capteur activé par le pied (nouveauté pour cette variante)

Toyota Highlander XLE 2023/24 Photo : D.Boshouwers

Toyota Highlander XLE 2024 (PDSF 49 450 $) - Nouveauté pour 2024, cette version est maintenant dotée du hayon électrique. Le XLE améliore également le niveau de finition LE avec :

- Des jantes uniques en alliage de 18 pouces

- Un toit ouvrant électrique

- Des phares antibrouillard à DEL

- Le volant chauffant revêtu de Softex

- Le levier de vitesse revêtu de Softex

- Un chargeur sans fil pour téléphones

- Le siège passager avant à réglage électrique

- Un rétroviseur à atténuation automatique avec télécommande HomeLink intégrée

- Un système antivol

Toyota Highlander XSE 2024 (PDSF 53 150 $) - Nouveauté pour 2024, cette version à 7 places reçoit également le hayon électrique, ainsi qu'un système audio ambiophonique JBL haut de gamme à 11 haut-parleurs de 1200 watts avec Clari-Fi et un écran tactile de 12,3 po. Les autres améliorations par rapport à la XLE sont les suivantes :

- Une suspension sport

- Des jantes en alliage noir de 20 pouces

- Une calandre plus sportive

- Des pare-chocs avant et arrière uniques

- Un échappement à double embout

- Des longerons de toit noirs

- Des boîtiers de rétroviseurs noirs

- Des contours de phares et de feux arrière fumés

- Un éclairage d'ambiance sportif à l'intérieur

- Des sièges capitaine à la deuxième rangée

Toyota Highlander Limited 2023/24 Photo : Toyota

Toyota Highlander Limited 2024 (PDSF 54 790 $) - Nouveau pour 2024, le Limited est équipé de sièges de deuxième rangée rabattables séparément 60/40 pour une capacité de 8 passagers. À la version XLE, il ajoute :

- Un système audio JBL Surround Sound à 11 haut-parleurs et 1200 watts avec Clari-Fi

- Un écran tactile de 12,3 po

- Le système multimédia Toyota avec le service Drive Connect ajouté

- Des jantes en alliage de 20 pouces

- Le toit ouvrant panoramique

- Des phares à DEL haut de gamme

- Des rétroviseurs latéraux à repli automatique

- Des sièges garnis de cuir

- Des sièges avant chauffants, ventilés et à réglage assistés

- Un siège du conducteur avec mémorisation

- Un écran multifonctions de 12,3 po

- Une prise de courant de 120 volts et 100 watts

- Le système de sonar de dégagement intelligent avec frein de circulation transversale à l'arrière

Toyota Highlander Platinum 2024 (PDSF 57 110 $) - Ce modèle haut de gamme à 7 places de la gamme non hybride reprend le modèle Limited et y ajoute :

- Des jantes en alliage de 20 pouces

- Des essuie-glaces à détecteur de pluie

- Une garniture intérieure unique de qualité platine

- L’affichage tête haute

- Le rétroviseur à affichage numérique

- Des sièges capitaine chauffants à la deuxième rangée

Toyota Highlander Hybride LE 2024 (PDSF 49 550 $) - Mêmes caractéristiques que le modèle LE non hybride.

Toyota Highlander Hybride XLE 2024 (PDSF 52 450 $) - Mêmes caractéristiques que le XLE non hybride.

Toyota Highlander Nightshade 2024, avant Photo : Toyota

Toyota Highlander Hybride XLE Nightshade Edition 2024 (PDSF 54 020 $) - C'est le nouveau membre de la gamme cette année. Le modèle est livré avec :

- Des jantes en alliage noir de 18 pouces avec écrous de roue noirs

- Des coquilles de rétroviseurs noires

- Des poignées de porte noires

- Des inscriptions noires sur le badge

- L’antenne à aileron de requin et becquet arrière noirs

- Des longerons de toit noirs

- Des sièges recouverts en noir avec surpiqûres uniques

- Des sièges capitaine à la deuxième rangée

- Un éclairage d'ambiance au tableau de bord

2024 Toyota Highlander Hybride Limited 2024 (PDSF 57 790 $) - Mêmes caractéristiques que le modèle Limited non hybride.

2024 Toyota Highlander Hybride Platinum 2024 (PDSF 59 660 $) - Mêmes caractéristiques que le modèle Platinum non hybride.

Le Toyota Highlander 2024 et le Toyota Highlander Hybride 2024 sont en vente dès maintenant chez les concessionnaires Toyota au Canada.

Toyota Highlander Nightshade 2024, de profil Photo : Toyota

Toyota Highlander Nightshade 2024, intérieur Photo : Toyota