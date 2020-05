À travers la pandémie que l’on traverse, il n’y a pas que de mauvaises nouvelles, sauf que certaines plus positives passent un peu sous le radar. C’est le cas de celle qui rapporte que depuis qu’elle a introduit sa première voiture hybride en 1997, la Prius, Toyota a vendu plus de 15 millions de modèles hybrides à travers le monde.

Quand même !

Ce qui est incroyable, c’est qu’il a fallu environ 10 ans pour que le constructeur atteigne le million d’exemplaires vendus. Puis, en 2013, on rejoignait la barre des 5 millions. En 2017, on s’est rendu à 10 et aujourd’hui, on parle de 15 millions.

Comme vous pouvez le constater vous-même, la croissance est exponentielle. Elle est bien sûr attribuable à un intérêt grandissant des consommateurs, mais aussi à une offre de plus en plus diversifiée en la matière.

Photo : M.Crépault Lexus RX 450h 2020

À preuve, si on regarde l’ensemble des marchés où la firme japonaise est présente, Toyota et Lexus proposent pas moins de 44 modèles hybrides. En Amérique du Nord, il s’agit notamment de la Prius (qui en est à sa 6e génération), en plus des variantes hybrides de la Corolla, de la Camry, de l’Avalon, du RAV4 et du Highlander, ainsi que des propositions hybrides enfichables de la Prius et du RAV4 (les modèles Prime). Lexus vend des dérivés hybrides des ES, LS, UX, NX, RX et LC.

Le constructeur automobile estime que ses solutions hybrides ont permis d’économiser plus de 120 millions de tonnes de CO2 par rapport aux véhicules à essence équivalents.

Toyota affirme que sa vaste gamme de véhicules hybrides et hybrides rechargeables jouera également un rôle clé pour lui permettre d’atteindre les nouvelles réglementations européennes en matière d’émissions.

« C’est grâce à nos ventes de véhicules hybrides que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre l’objectif de 95 g/km fixé par l’UE (Union européenne) pour 2020 et 2021, là où les réglementations sur le CO2 sont les plus strictes au monde. En outre, nos véhicules hybrides sont également efficaces pour fonctionner sans émissions la plupart du temps dans la circulation de ville », a déclaré l’entreprise.

Et avec le RAV4 Prime qui est attendu cet automne, préparez-vous ; le prochain million d’exemplaires hybrides ne mettra pas de temps à être vendu.