Toyota anticipe un impact financier de 1,64 milliard CAD (1800 milliards de yens) en avril et en mai seulement en raison des tarifs imposés par les États-Unis, ce qui entraînera une baisse de 21 % de son bénéfice d’exploitation pour l’exercice fiscal courant. Le constructeur tente de compenser ce revers avec une hausse des ventes mondiales, un meilleur contrôle des coûts et de nouvelles sources de revenus.

Les ventes mondiales en hausse malgré le contexte incertain

Malgré un climat tendu dans le commerce international, Toyota prévoit vendre 9,8 millions de véhicules d’ici mars 2026, une augmentation de 4,7 %, un résultat anticipé tiré par des hausses dans tous ses marchés clés, y compris l’Amérique du Nord, l’Europe et le Japon.

Retour au maximum de la capacité en Indiana : un levier crucial pour l’Amérique du Nord

La reprise complète de la production à l’usine de Princeton, en Indiana, suspendue l’an dernier à cause de rappels coûteux sur certains utilitaires sport, devrait permettre de rattraper les retards de livraison et soutenir les ventes nord-américaines.

L'usine de Toyota à Princeton, en Indiana | Photo : Wikipedia (Kurt Weber)

Toyota prévoit que son bénéfice d’exploitation chutera à 35,0 milliards CAD (3,8 trillions de yens) pour l’exercice se terminant en mars 2026, contre 44,4 milliards CAD (4,82 trillions de yens) l’an dernier. La marge bénéficiaire passera de 10 % à 7,8 %.

Tarifs, matières premières et taux de change : une tempête parfaite

Les tarifs douaniers ne sont qu’une partie du casse-tête. Les fluctuations des devises causent une perte prévue de 6,88 milliards CAD, la hausse des coûts de matériaux, une perte de 3,23 milliards CAD.

Toyota projette cependant des revenus stables, prévus à 442,4 milliards CAD. Le bénéfice net, lui, est en baisse de 35 %, à 28,3 milliards CAD.

Fin de l’élan, début des turbulences ?

Ces prévisions surviennent alors que Toyota a annoncé une baisse de 10 % de son bénéfice d’exploitation pour l’exercice terminé le 31 mars, principalement en raison de la hausse des coûts de main-d’œuvre et de recherche et développement. Cela met fin à une période exceptionnelle pour le PDG Koji Sato, qui avait célébré l’an dernier des records historiques de ventes et de profits.

Depuis, l’élan s’essouffle : le bénéfice d’exploitation a reculé de 28 % au dernier trimestre de 2024, marquant deux trimestres consécutifs de déclin, après deux années de croissance.

Ventes soutenues aux États-Unis… pour l’instant

Les ventes américaines ont grimpé de 10 % en avril, ce qui porte l’augmentation à 3 % sur les quatre premiers mois de l’année. Mais plusieurs analystes estiment que cette ruée pourrait être temporaire, les consommateurs tentant de devancer les hausses de prix liées aux tarifs. Le défi sera de voir si cette demande a été « tirée » du futur, et si les ventes chuteront par la suite.

Adaptation sur le long terme : plus de production locale ?

Toyota évoque la possibilité de renforcer sa capacité de production en sol nord-américain pour réduire son exposition aux aléas du commerce international. Mais pour l’instant, le constructeur garde le cap tout en restant prudent.