• Toyota investira 1,3 milliard dans son usine du Kentucky.

Toyota a beau ne pas être la plus agressive en matière d’électrification, elle n’est pas dupe non plus. Elle sait bien que certains segments électriques risquent d’être très convoités au cours des prochaines années.

Dont celui des VUS à trois rangées. L’engouement des consommateurs pour tout ce qui est annoncé avec sept places et une autonomie électrique est très fort.

C’est dans ce contexte que la firme japonaise a annoncé hier qu’elle allait investir 1,3 milliard dans son usine américaine du Kentucky, afin de pouvoir y assembler un utilitaire électrique à trois rangées.

Ce qui est un peu ironique, c’est qu’alors que Toyota annonce ce genre d’investissement, d’autres ont pris un peu de recul pour profiter des profits plus élevés que garantissent les modèles hybrides et à essence. On a même vu GM mentionner qu’elle ramènerait des solutions hybrides rechargeables. L’électrification coûte cher.

Le Toyota BZ4 2024, au chargement Photo : Toyota

L’investissement s’ajoute à ce que Toyota a déjà annoncé concernant son usine du Kentucky, qui voit l’électrification prendre de plus en plus d’importance. En tout, le plan a profité d’une dizaine de milliards ces dernières années.

Une chaîne d’assemblage de batteries sera également ajoutée à l’usine, celles-ci étant fournies par Toyota Battery Manufacturing, situé en Caroline du Nord.

« Nous sommes reconnaissants à Toyota de continuer à investir dans notre État », a déclaré le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear.

L’usine du Kentucky emploie quelque 9400 personnes et assemble jusqu’à 550 000 véhicules par année, dont la célèbre berline Camry. Son importance est majeure pour Toyota en Amérique du Nord.