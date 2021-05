Pour le grand public et la presse spécialisée, l’annonce d’un investissement majeur dans une usine d’assemblage de véhicules automobiles, c’est une chose. Mais lorsqu’il s’agit d’une annonce de Toyota qui implique le lancement prochain de deux nouveaux utilitaires à huit places, la nouvelle prend une tout autre tournure.

L’investissement de 803 millions de dollars US annoncé par Toyota pour ses installations à Princeton, en Indiana, a été accompagné d’une confirmation que le constructeur allait produire deux nouveaux VUS hybrides à huit passagers à cet endroit. Mais pour le moment, on sait bien peu de choses au sujet de ces nouveautés.

Le constructeur a affirmé qu’un de ces deux VUS arborera l’écusson Toyota et l’autre, celui de Lexus, ce qui constituera une première pour cette usine d’Indiana. Ces utilitaires seront « tout nouveaux ». On peut donc présumer qu’ils porteront de nouveaux noms. De plus, ils auront trois rangées de sièges et certaines versions (sans doute d’entrée de gamme) du Toyota comme du Lexus pourront accueillir jusqu’à huit personnes.

Conçues pour satisfaire les besoins des Millénariaux (de la génération Y, si vous préférez), ces nouveautés se joindront à un porte-folio grandissant de modèles électrifiés. Cela dit, auront-ils une motorisation hybride ordinaire semblable à celle d’une Camry, ou une motorisation hybride branchable comme celle du RAV4 Prime ? Ça aussi on l’ignore.

En revanche, on sait qu’ils disposeront de technologies de pointe comme, par exemple, un système de conduite semi-autonome et un dispositif de commande à distance permettant de manoeuvrer le véhicule dans un espace de stationnement à l’aide d’un téléphone cellulaire, appareil qui permettra aussi de faire démarrer ces VUS.

Photo : Toyota L'usine Toyota à Princeton, in Indiana

Les Millénariaux sont nés dans une période qui s’étend du début des années 80 à la seconde moitié des années 90. Certains observateurs les disent proches de leur famille. Or, les plus vieux d’entre eux, aujourd’hui dans la trentaine avancée ou à l’aube de la quarantaine, recherchent sans doute désormais des véhicules adaptés à une famille grandissante, qui rappellent cependant les VUS plus petits qu’ils ont conduit jusqu’ici.

Pour ce qui est de l’usine TMMI, on y produit actuellement trois modèles différents : la fourgonnette Sienna à motorisation hybride, l’utilitaire Highlander à motorisation thermique et hybride, et l’utilitaire Sequoia à motorisation thermique.

Contrairement au Highlander et à la Sienna, qui partagent une architecture monocoque commune appelée TNGA-K, le Sequoia est bâti sur un châssis à longerons proche de celui de la camionnette Tundra. C’est aussi le seul utilitaire Toyota à huit places en Amérique du Nord.

Certains analystes de l’industrie ont prédit une refonte prochaine du Sequoia, ce qui n’aurait rien de surprenant, le modèle actuel ayant été dévoilé au Salon de Los Angeles, en novembre 2007.

Toyota a d’ailleurs annoncé la relocalisation de sa production à l’usine de San Antonio au Texas, là où sont produits les Tundra. Si ce scénario se réalise, parions que les deux nouveaux modèles destinés à Princeton auront une architecture monocoque proche de celle des Highlander et Sienna.

En activité depuis bientôt un quart de siècle, l’usine de Princeton a une capacité de production annuelle de 420 000 unités. Elle procure du travail à plus de 7 000 personnes actuellement et elle en accueillera 1 400 de plus lorsque ces deux nouveautés entreront en production.