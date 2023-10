Il y a deux ans, Toyota présentait une série de concepts préfigurant ses orientations. Du lot se trouvait le Compact Cruiser, un petit VUS qui reprenait l’esprit du FJ Cruiser, un baroudeur qui a connu une courte, mais belle carrière en Amérique du Nord au début de la décennie 2010.

Le concept Toyota Compact Cruiser, de profil Photo : Toyota

Depuis, les rumeurs concernant un véhicule hors route de taille compacte aux capacités intéressantes ne cessent de faire surface. En août dernier, Toyota effectuait une demande pour la réservation d’une marque (un nom de véhicule dans ce cas), soit Land Hopper. Le tout s’est déroulé au Japon, il faut le préciser.

Deux jours plus tard, lors de la présentation de la nouvelle génération du Land Cruiser, l’une des images partagées contenait la silhouette d’un modèle qui pourrait facilement être un plus petit Land Cruiser.

Ça nous amène aujourd’hui à deux histoires qui ont été publiées par les sites Best Cars et Max X, partagées par le site australien Drive. Ces dernières affirment que le plus petit Land Cruiser serait produit dès l’année prochaine.

Le concept Toyota Compact Cruiserm, arrière Photo : Toyota

Et selon d’autres rumeurs en provenance du Japon, le modèle proposerait différents types de motorisations, pour éventuellement se tourner vers l’électricité.

Évidemment, les mécaniques suggérées par les rumeurs vont dans toutes les directions, surtout que le modèle serait de toute évidence appelé à être commercialisé à l’intérieur de marchés variés. Un 4-cylindres de 1,8 litre par ici, un 4-cylindres turbo/hybride par là, le 4-cylindres de 2,0 litres du Corolla Cross, et même le 4-cylindres de 2,5 litres du RAV4 hybride sont cités, entre autres. La solution électrique, qui serait en cours de développement, servirait éventuellement le Tacoma.

Quant aux dimensions du véhicule, on avance qu’il serait plus court de 5 pouces que le Corolla Cross, mais plus large de 2 pouces et plus haut de 10 pouces.

Il faudra voir si la compagnie présente quoi que ce soit relié à ce véhicule lors du Salon de l’auto de Tokyo qui va ouvrir ses portes à la fin du mois d’octobre. L’événement, qui porte le nom du Salon japonais de la mobilité, va assurément nous en faire voir de toutes les couleurs alors que les constructeurs japonais en ont beaucoup à nous montrer, y compris Toyota.

Quant à la possibilité de voir éventuellement un mini Land Cruiser débarquer en Amérique du Nord, disons qu’on est encore très loin de cette réalité, mais nous allons avoir une oreille attentive.