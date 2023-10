Au Salon de Tokyo plus tard cette semaine, Toyota lèvera le voile sur le Land Cruiser Se, concept de véhicule tout-terrain électrique, présenté comme une vision du futur pour la marque Land Cruiser.

Caractéristiques électriques

Le Toyota Land Cruiser Se est conçu comme un véhicule électrique qui pourrait rejoindre la famille Land Cruiser en constante évolution​​. Selon Toyota, il offre une performance de conduite à couple élevé spécifique aux véhicules électriques, avec un design élégant et stylé. La tranquillité des véhicules électriques contribue à créer un espace cabine confortable, notamment en milieu urbain​.



Concept Toyota Land Cruiser Se Photo : Toyota

Dimensions et capacité

On l’imagine, ce concept est grand. Les dimensions du Land Cruiser Se sont de 5,13 mètres de long, 1,98 mètre de large et 1,7 mètre de haut, ce qui en fait l'un des plus grands VUS de Toyota​​. Le véhicule a une capacité de sept passagers​​.

Design et confort

Le design de ce concept s’inspire en grande partie du premier modèle électrique de Toyota, le bZ4X. À première vue, il est plus proche d'un VUS traditionnel que d'un véritable tout-terrain. Sa garde au sol qui semble relativement basse sur les images, et ses grandes jantes en alliage le rend plus adapté aux centres-villes plutôt qu'au franchissement​​.

Les bruits de couloir laissent entendre que ce modèle pourrait embarquer les futures batteries Toyota promettant entre 1 000 et 1 500 km d'autonomie selon les configurations, ce qui suggère également une transition vers plus de confort et peut-être moins de capacités tout-terrain​​.

Le tout nouveau concept Toyota Land Cruiser Se Photo : Toyota

Commercialisation

Pour le moment, aucune date de commercialisation n'a été indiquée pour le Land Cruiser Se, ni pour quels marché une éventuelle version de production serait destinée​​. On en saura plus à Tokyo cette semaine.

Design du nouveau Toyota Land Cruiser Se Photo : Toyota

Toyota Land Cruiser Se en route Photo : Toyota

Design extérieur de Toyota Land Cruiser SE Photo : Toyota

Dévoilement du nouveau Toyota Land Cruiser Se Photo : Toyota