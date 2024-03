La Toyota Mirai 2024, une berline fonctionnant à l’hydrogène, reçoit quelques ajustements pour la nouvelle année. Le modèle de cette année est proposé en une seule version (XLE) profitant d’améliorations par rapport à sa devancière. Son prix de départ est de 54 350 $ au Canada.

L’une des nouveautés est l’introduction d’une couleur extérieure appelée Argent élémentaire. Le véhicule arbore également le nouvel emblème « Beyond Zero », symbolisant l’objectif de Toyota d’atteindre la neutralité carbone, mais aussi de le surpasser.

La Mirai se distingue par son autonomie pouvant atteindre 647 km, offrant ainsi une solution de mobilité « zéro émission » avec un temps de ravitaillement d’environ cinq minutes. Cette performance est rendue possible grâce à la technologie de pile à combustible hydrogène de Toyota, permettant au véhicule de fonctionner comme un produit électrique, sans la nécessité de le recharger via une prise électrique.

Seul hic, évidemment, c’est qu’il n’y a toujours que très peu d’endroits ou l’on peut faire le plein.

Le design extérieur de la Mirai, inspiré des berlines coupées, combine dynamisme et élégance, avec un long capot et une ligne de toit plongeante.

L’intérieur accueille le conducteur et quatre passagers, offrant un habitacle silencieux et équipé des dernières technologies multimédias de Toyota, y compris un écran tactile de 12,3 pouces et une chaîne audio haut de gamme JBL.

En matière de sécurité, la Mirai 2024 bénéficie de la suite TSS 3.0 (Toyota Safety Sense 3.0) et d’autres fonctionnalités comme le moniteur d’angles morts et le capteur de dégagement intelligent. De nouvelles fonctionnalités sont intégrées de série cette année, telles que l’assistance dans les embouteillages et l’aide au changement de voie.

La Mirai XLE 2024 est livrable à partir de 54 350 $ au Canada, avec un prix estimé s’élevant à 57 333 $, incluant divers frais, comme l’immatriculation, mais sans compter les taxes. La disponibilité du modèle est confirmée chez les concessionnaires Toyota du Québec et de la Colombie-Britannique.