Toyota aimerait produire 600 000 VÉ par année dès 2025

Toyota veut produire 600 000 véhicules électriques par année à compter de 2025. Voilà un discours qu’il aurait été étonnant d’entendre il y a quelques mois seulement.

Toyota, ce n’est pas un secret, est en retard dans la course à l’électrification. Depuis avril dernier cependant, le moment où un changement de garde a eu lieu à la tête de l’entreprise (Akio Toyoda a été remplacée par Koji Sato), on a senti un vent de changement.

Depuis, la compagne met les bouchées doubles pour rattraper le temps perdu, semble-t-il. Ce que rapportait le quotidien japonais Nikkei vendredi dernier va en ce sens alors que la publication affirme que Toyota va accélérer la production de véhicules électriques pour les marques Toyota et Lexus.

Lexus RZ 2023 Photo : Lexus

Selon la nouvelle publiée, Toyota souhaiterait atteindre une production annuelle de plus de 600 000 véhicules électriques à compter de 2025. La compagnie n’a pas commenté les affirmations de Nikkei.

L’entreprise a déjà déclaré qu’elle souhaitait des ventes annuelles de 1,5 million de véhicules électriques d’ici 2026 et de 3,5 millions, soit environ le tiers de son volume mondial actuel, d’ici 2030.

En 2022, Toyota et Lexus ont conjointement vendu moins de 25 000 véhicules électriques à travers le monde.

Pour le moment, Toyota travaille à faire passer la production de véhicules électriques à environ 150 000 unités cette année et à l’augmenter progressivement pour qu’elle atteigne 190 000 exemplaires en 2024, selon Nikkei.

Ces informations demeurent préliminaires et puisque Toyota n’a pas commenté, il est difficile d’avoir plus de précision pour le moment. Chose certaine, entre les 190 000 unités visées pour 2024 et les 600 000 en 2026, il y a une marge. Il sera intéressant de savoir de quelle façon les choses vont s’accélérer aussi rapidement (outre la simple capacité de production), si l’information partagée est précise.

Chose certaine, le rattrapage est commencé chez Toyota et Lexus.