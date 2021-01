Toyota réserve le nom Grand Highlander

Toyota a déposé une demande d’enregistrement pour le nom Grand Highlander le 28 décembre dernier, un geste qui nous laisse croire qu’elle compte ajouter un membre à sa famille dans un avenir plus ou moins rapproché.

Et quel rôle serait appelé à jouer ce nouveau venu, s’il voit le jour ? Le Highlander actuel est commercialisé dans le segment des VUS de taille intermédiaire et il offre de la place pour sept, mais lorsqu’on le compare à d’autres modèles de son créneau, sa troisième rangée est moins spacieuse que celle des Kia Telluride, Hyundai Palisade, Volkswagen Atlas et Chevrolet Traverse, notamment. Avec un modèle profitant d’un empattement allongé et de plus d’espace derrière la deuxième rangée de sièges, Toyota aurait un produit plus attrayant pour bien des acheteurs.

Le Grand Highlander viendrait alors se positionner entre le Highlander et le Sequoia dans la gamme.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Bien sûr, Toyota n’a rien confirmé concernant la possibilité d’un tel modèle, mais selon la revue Car and Driver, ce dernier pourrait se pointer dès la refonte de mi-parcours du modèle qui est prévue pour 2023 ou 2024. Rappelons que l’an dernier, le Highlander faisait peau neuve. Mécaniquement, on pourrait s’attendre à ce que le Grand Highlander hérite du moteur du Highlander, soit le V6 de 3,5 litres de la marque. D’autres variantes pourraient éventuellement voir le jour (hybride et hybride enfichable), mais il est encore bien trop tôt pour se prononcer.

Rappelons qu’on demeure dans la pure spéculation pour l’instant, mais que Toyota n’a certes pas enregistré ce nom en vain.