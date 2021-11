Toyota annonce les prix canadiens de son Tundra 2022

Il y a quelques semaines, nous étions du côté de San Antonio, au Texas, pour faire l’essai de la nouvelle génération de camionnettes Tundra. Aujourd’hui, Toyota Canada nous communique les prix de son modèle qui est attendu le 3 décembre chez les concessionnaires du pays.

Quant aux prix et aux versions, voici ce que ça donne, en substance, car au total, ce sont 23 configurations de modèles qu’il sera possible de se concocter.

En version de base SR à deux roues motrices (cabine double et boîte de 6,5 pieds), le prix sera de 44 990 $. Ajoutez 500 $ pour la boîte de 8,1 pieds. En passant à la configuration 4x4, toujours pour le modèle SR, les prix sont de 48 290 $ avec cabine double et boîte de 6,5 pieds, ou de 50 290 $ pour une cabine d’équipe et une caisse de 5,5 pieds.

Pour la version qui suit dans la gamme, la SR5, quatre configurations sont possibles ; cabine double et boîte de 6,5 pieds (51 990 $) ou 8,1 pieds (52 490 $) ; cabine d’équipe avec caisse de 5,5 pieds (53 990 $) ou de 6,5 pieds (54 350 $).

Photo : Toyota Toyota Tundra Platinum 2022

On enchaîne avec le modèle TRD Sport qui propose deux configurations : Cabine double avec caisse de 6,5 pieds (54 090 $) ou cabine d’équipe avec boîte de 5,5 pieds (56 090 $).

Avec les versions TRD Hors route, on a droit à trois approches : cabine double avec caisse de 6,5 pieds (54 290 $), cabine d’équipe avec boîte de 5,5 pieds (56 290 $), cabine d’équipe avec caisse de 6,5 pieds (56 650 $).

En passant aux modèles Limited, là aussi, on retrouve trois variantes : cabine double et caisse de 6,5 pieds (60 490 $), cabine d’équipe et boîte de 5,5 pieds (62 490 $) ou cabine d’équipe et caisse de 6,5 pieds (62 850 $).

Viennent ensuite les préparations Limited TRD Hors route où trois autres solutions vous sont proposées : cabine double avec caisse de 6,5 pieds (63 490 $), cabine d’équipe et boîte de 5,5 pieds (65 490 $), cabine d’équipe avec boîte de 6,5 pieds (63 490 $).

On passe maintenant au grand luxe avec la déclinaison Platinum qui est seulement livrable avec la cabine d’équipe ; 72 990 $ avec la boîte de 5,5 pieds, 73 350 $ avec la caisse de 6,5 pieds.

Photo : Toyota Toyota Tundra Édition 1794 2022, trois quarts arrière

Au sommet de la hiérarchie repose la livrée 1794, elle aussi uniquement servie avec la plus grosse des cabines. Dans son cas, les prix sont respectivement de 74 190 $ et 74 550 $, selon qu’on opte pour la boîte de 5,5 ou de 6,5 pieds.

Mentionnons que Toyota ajoute qu’en 2022, une version hybride enfichable devrait se pointer pour venir épauler la gamme qui compte déjà sur une variante hybride.

Voici la liste complète des prix pour le Toyota Tundra 2022 :

Photo : Auto123 Prix du Toyota Tundra 2022