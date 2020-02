Toyota rappelle 52 000 véhicules, dont 8214 au Canada

Toyota vient de procéder au rappel de quelque 52 000 véhicules, dont 8214 reposent en sol canadien, en raison de potentielles fuites du liquide de refroidissement. La campagne concerne certains modèles Toyota Camry, Camry hybride et Lexus ES 300h 2020, ainsi que les VUS Toyota RAV4 et RAV4 hybride de 2019 et de 2020.

Chez nos voisins du Sud, ce sont environ 44 000 unités qui seront invitées à l’atelier à compter du début d’avril prochain.

Les unités visées peuvent être équipées d’un bloc moteur qui a été fabriqué incorrectement, ce qui peut causer une fuite du liquide de refroidissement, que ce soit à l’interne ou à l’externe, et ce, « pendant le fonctionnement normal du moteur », explique le communiqué émis par Toyota.

L’entreprise en rajoute en indiquant que « cela peut entraîner un bruit de moteur, de la fumée de moteur, l’apparition de voyants d’alarme ou d’indicateurs de dysfonctionnement, un avertissement sonore ou, dans certains cas, une surchauffe du moteur et d’éventuels dommages mécaniques internes à ce dernier. »

Si la fuite se produit dans un véhicule à essence classique, la firme indique que « le véhicule pourrait caler en roulant à plus grande vitesse » sans avertissement, ce qui pourrait augmenter le risque de collision. Dans le cas des véhicules hybrides et à essence, les dommages au moteur causés par une fuite de liquide de refroidissement pourraient provoquer une fuite d’huile du moteur, « ce qui, en présence d’une source d’inflammation, peut augmenter le risque d’incendie ».

Toyota n’a pas stipulé si des accidents ou des blessures avaient été signalés à cause de ce défaut. Les propriétaires seront informés du rappel d’ici le début du mois d’avril, toujours selon le communiqué émis par la société japonaise.

« Les concessionnaires Toyota et Lexus inspecteront le numéro de série du bloc moteur pour déterminer s’il est à risque. Dans les cas où il serait identifié comme tel, ils le remplaceront par un nouveau, sans frais pour les clients ».

