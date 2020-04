Le Toyota RAV4 atteint les 10 millions de vente

Si le Toyota RAV4 a connu des débuts, disons modestes, il est aujourd’hui l’un des modèles les plus populaires sur la planète. Chez nous, en Amérique du Nord, c’est le véhicule le plus vendu si l’on exclut les trois camionnettes des grands constructeurs américains.

Sans surprise, on apprenait la semaine dernière que le VUS de Toyota venait de franchir une étape importante, soit la vente de son dix millionième exemplaire.

L’exploit a en fait été réalisé à la fin du mois de février. Concrètement, à la conclusion de ce dernier, les ventes totales du modèle avaient atteint 10 080 834 unités. Et ce chiffre ne fait que croître chaque mois. Bien sûr, on vit un ralentissement à l’heure actuelle, mais ce n’est que temporaire.

Quant au palmarès des modèles les plus vendus de l’histoire, il se rapproche tranquillement des meilleurs. Sur sa route, il va bientôt rencontrer la Ford Model T qui a été distribuée à un peu plus de 15 millions d’exemplaires entre 1909 et 1927. Bientôt, oui, car au rythme actuel des choses, il se vend environ un million de RAV4 annuellement sur la planète. En 2019, la compagnie a écoulé quelque 965 000 unités.

Photo : V.Aubé Toyota RAV4, profil

Par la suite, il va pouvoir se mettre à la poursuite de la Volkswagen Beetle, dont les ventes se sont arrêtées à quelque 21 millions et demi de modèles. Il ne faudrait pas s’attendre à avoir le RAV4 devenir le meilleur vendeur de la planète, toutefois, du moins pas avant que Toyota ne cesse la commercialisation de sa Corolla. Cette dernière trône au sommet avec plus de 45 millions de ventes depuis 1966.

Quant au RAV4, ses débuts remontent à 1994. Au cours de sa première année, un peu plus de 53 000 modèles avaient été vendus.

Les États-Unis ont largement contribué à son succès, c’est à souligner. L’année dernière, il a devancé la Corolla et la Camry de plus de 100 000 unités chacune. Il domine toujours depuis le début de 2020. Et avec 448 000 unités vendues en 2019 en sol américain, cela signifie que près de la moitié des ventes mondiales du RAV4 ont eu lieu aux États-Unis.