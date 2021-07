Les ventes de 2021 sont meilleures qu’elles ne l’étaient en 2020 à travers l’industrie, ce n’est une surprise pour personne. Avec la pandémie, il était évident que nous allions assister à une croissance importante cette année, surtout lors des mois où tout était fermé l’an dernier. Cependant, la crise des puces électroniques vient un peu ralentir le rebond attendu, si bien qu’on ne retrouvera peut-être pas le rythme de 2019 avant 2022.

Certaines cours de concessionnaires se vident lorsqu’elles ne sont pas carrément vides en ce moment.

Cependant, il y a des tendances intéressantes à observer, comme la rapidité avec laquelle certains modèles s’écoulent sur le marché. Et avec des retards de livraisons, certains consommateurs sont plus rapides sur la gâchette pour se procurer un modèle, ne voulant pas tomber entre les mailles du filet et devoir patienter davantage.

À preuve, les données de juin, analysées par le groupe iSeeCars, montrent que les voitures neuves se vendent environ une semaine plus rapidement qu’en mai. Il fallait en moyenne 41,7 jours pour qu’un véhicule trouve preneur le mois dernier, contre 47,1 jours en mai. Ce qui n’a pas changé d’un mois à l’autre, en revanche, c’est le type de modèles qui se vend le plus vite.

En mai, c’est le Mercedes-Benz Classe G qui se vendait le plus promptement aux États-Unis, mais c’est le Toyota RAV4 qui a pris sa place en juin avec une moyenne de seulement 9,5 jours. Le VUS japonais a été suivi de près par le Kia Telluride avec une période de 10,5 jours.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Kia Kia Telluride

« La pénurie de puces électroniques continue d’avoir un impact sur les ventes de véhicules neufs et d’occasion, car les interruptions de production font baisser l’offre et les concessionnaires sont contraints de maintenir des niveaux de stocks restreints », a déclaré Karl Brauer, analyste chez iSeeCars. « Les VUS pleine grandeur sont très recherchés depuis le début de l’année et si cette tendance se poursuit, nous constatons également que les nouveaux véhicules offrant de nouvelles formes de motorisation sont aussi très populaires. »

Autrement dit, dans ces derniers cas, les consommateurs savent ce qu’ils veulent et attendent déjà les modèles lorsqu’ils deviennent accessibles.

Sans plus tarder, voici la liste des 10 véhicules qui se sont vendus le plus rapidement aux États-Unis en juin. Vous remarquerez que le groupe iSeeCars a tenu compte de variantes de certains modèles, ce qui fait qu’on retrouve des produits très similaires dans la liste.

1 — Toyota RAV4 9,5 jours

2 — Kia Telluride 10,5 jours

3 — Toyota Tacoma 10,6 jours

4 — Cadillac Escalade 11,1 jours

5 — Toyota RAV4 hybride 11,1 jours

6 — Cadillac Escalade ESV 11,3 jours

7 — Toyota 4Runner 11,6 jours

8 — Toyota RAV4 Prime 12,0 jours

9 — Kia Carnival 12,6 jours

10 — Lexus IS 350 13,0 jours

Photo : D.Rufiange Toyota Tacoma