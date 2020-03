Prix et détails pour la Toyota Sienna 2019

Mine de rien, la Toyota Sienna commence à faire figure de personne âgée dans la gamme de produits Toyota, elle dont la dernière révision sérieuse nous ramène à la fin de 2010. Pour le garder dans le coup, Toyota doit faire des pieds et des mains alors que la concurrence propose des véhicules plus récents et modernes.

En attendant le modèle de prochaine génération, qui devrait être présenté en 2019 comme modèle 2020, la firme japonaise y va de petites retouches ici et là afin de donner l’impression à l’amateur que sa Sienna est toujours d’actualité.

En fait, elle l’est à deux chapitres : elle est très fiable et est offerte avec la traction intégrale, une exclusivité dans le segment.

D’ailleurs, à ce sujet, la version SE, qui repose quelque part au milieu de la gamme, sera livrable avec la motricité aux quatre roues en 2019. Mécaniquement, le même moteur V6 de 3,5 litres et 296 chevaux est l’outil privilégié. Si rien ne change à son sujet, il est intéressant de noter que les versions XLE et Limited à rouage intégral offriront désormais un groupe Remorquage qui permettra de faire passer la capacité à 3500 livres.

En matière de sécurité, les modèles sont servis avec l’ensemble des caractéristiques du système Toyota Safety Sense P qui comprend le système précollision avec détection des piétons, le système d’alerte de sortie de voie avec assistance à la direction, les feux de route automatiques et le régulateur de vitesse adaptatif. Sur la version SE, le moniteur d’angles morts avec système d’alerte de circulation transversale arrière est désormais de série, lui qui n’était livrable qu’avec la sélection du groupe Technologie.

Aussi, l’application Apple CarPlay est maintenant standard avec le système multimédia du véhicule. Pour les propriétaires d’appareils Android, il faudra patienter ; Toyota n’en est pas encore venue à une entente avec Google.

En résumé, on a droit à des ajustements qui vont permettre au modèle de conclure sa carrière sur une bonne note, sans plus. L’édition 2019 de la Toyota Sienna est présentement en vente chez les concessionnaires de la marque à travers le Canada.

Les prix

2019 Sienna (7 passagers) - 35 145 $

2019 Sienna LE (8 passagers) - 38 550 $

2019 Sienna SE (8 passagers) - 42 545 $

2019 Sienna LE AWD (7 passagers) - 41 350 $

2019 Sienna SE AWD (7 passagers) - 51 220 $

2019 Sienna XLE AWD (7 passagers) - 46 785 $

2019 Sienna XLE AWD Limited (7 passagers) - 53 985 $