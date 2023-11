Toyota Sienna 2024 : détails et prix pour le Canada

La Toyota Sienna 2024 est désormais disponible au Canada, offrant une gamme diversifiée de 13 versions. La minifourgonnette est disponible en configurations 7 ou 8 places, avec des options de traction avant ou de traction intégrale. La caractéristique distinctive de la Sienna est sa technologie hybride, faisant d'elle la seule minifourgonnette hybride avec traction intégrale sur le marché canadien.

Toutes les versions de la Sienna sont équipées de série avec la suite de sécurité Toyota Safety Sense.

Voici un aperçu des versions disponibles avec leurs équipements clés et leurs prix :

Toyota Sienna LE FWD 2024 - 8 places (PDSF 44 150 $): Cette version est équipée notamment de :

Phares et de feux arrière à DEL

Roues en alliage de 17 pouces

Portières latérales coulissantes à commande assistée

Système audio avec écran tactile de 9 pouces

Connectivité Apple CarPlay et Android Auto

Sièges avant chauffants

Siège du conducteur à réglages assistés

Volant chauffant et gainé de cuir

Contrôle de la température à trois zones.

Toyota Sienna LE AWD 2024 - 8 places (PDSF 45 990 $) : Cette version ajoute la traction intégrale sur demande à commande électronique de Toyota à la version LE FWD.

Toyota Sienna XLE FWD 2024 - 8 places (PDSF : 47 150 $) : Elle comprend le système multimédia Toyota avec Remote Connect, Safety Connect et Service Connect, un système Audio Plus à 8 haut-parleurs, un toit ouvrant assisté, un hayon assisté avec capteur activé par le pied et des sièges capitaine à long coulissement à la 2e rangée.

Toyota Sienna Limited AWD 2024 - 7 places (PDSF : 62 390 $) : Cette version haut de gamme propose des sièges capitaine chauffants à long coulissement à la 2e rangée, un système audio JBL à 12 haut-parleurs, un système multimédia Toyota avec de nombreuses fonctionnalités, un écran multifonction de 7 pouces, un rétroviseur intérieur à affichage numérique, et bien plus encore.

Toyota Sienna XSE FWD 2024 - 7 places (PDSF : 49 690 $) : Elle offre une suspension sport, des roues de 20 pouces en alliage, des carénages avant et arrière sport, des phares à DEL haut de gamme, un toit ouvrant assisté, un hayon assisté avec capteur activé par le pied, et un système audio haut de gamme.

Toyota Sienna XSE AWD 2024 - 7 places (PDSF : 51 850 $) : Cette version ajoute la traction intégrale sur demande à commande électronique de Toyota.

Toyota Sienna XSE Technologie AWD 2024 - 7 places (PDSF : 57 350 $) : Cette version inclut un système audio JBL à 12 haut-parleurs, un système de recharge sans fil pour téléphones intelligents compatibles, des phares antibrouillards à DEL, et d'autres caractéristiques avancées.

En plus de ces versions, Toyota propose également des modèles préconfigurés pour les conversions de mobilité, offrant des solutions pour une conduite accessible.

Les prix cités incluent divers frais, mais n'incluent pas les taxes, l'immatriculation, l'assurance et l'enregistrement.

La Toyota Sienna 2024 est maintenant disponible chez les concessionnaires Toyota au Canada.