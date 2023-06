Le Toyota Tacoma 2024 va conserver sa boîte manuelle

• Le Toyota Tacoma 2024 sera toujours livrable avec une boîte de vitesses manuelle.

• Depuis quelques années, Toyota se fait le grand défenseur de la boîte de vitesses manuelle.

• Avec le renouvellement des concurrents offerts par GM, l’arrivée d’une nouvelle génération de Tacoma tombe à point pour Toyota.

Un petit communiqué presse émis par Toyota hier nous a collé le sourire aux lèvres. Et nous n’avons même pas eu besoin de lire ce dernier pour nous réjouir. En fait, la simple photo qui accompagnait l’information transmise a suffi pour nous faire comprendre ; elle montrait trois pédales.

On comprenait donc que la prochaine génération du Toyota Tacoma, qui va faire ses débuts cette année comme modèle 2024, serait toujours livrable avec une transmission manuelle. Pour ceux qui aiment jouer des mains et des pieds en conduisant, ça représente une excellente nouvelle. Encore plus dans un contexte où l’on compte de moins en moins de boîtes mécaniques sur le marché.

Toyota Tacoma 2024 - Pédales Photo : Toyota

La compagnie a partagé ce détail dans le cadre de sa campagne qui vise à nous livrer au compte-gouttes quelques informations sur le modèle qu’elle compte dévoiler. On ne sait toujours pas à quel moment le Tacoma 2024 fera ses débuts (probablement au cours de l’été), mais on commence à avoir une idée de ce qu’il va nous offrir. En effet, au cours des dernières semaines, Toyota confirmait également qu’une version hybride serait au catalogue.

Une variante TRD sera toujours au menu (le contraire aurait été étonnant), ainsi qu’une livrée Trailhunter qui se verra la championne de la conduite hors des sentiers battus à travers la gamme. Une image de la roue arrière partagée par la compagnie a aussi confirmé que des freins à disque seraient présents à cet endroit pour la première fois. Oui, le Tacoma actuel est toujours équipé de freins à tambour à l’arrière, une technologie défendue par les ingénieurs au lancement de la précédente génération.

Bref, ne nous reste plus qu’à voir le modèle et découvrir les détails de sa fiche technique. Le Tacoma a toujours été un produit important pour la marque et avec le renouvellement des propositions de General Motors dans cette catégorie (Chevrolet Colorado et GMC Canyon), l’arrivée d’une nouvelle mouture tombe à point pour le constructeur japonais.