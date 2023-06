Toyota dévoile son Tacoma 2024

Les Toyota Tacoma 2024 lors du dévoilement Photo : D.Rufiange

• Toyota a présenté son nouveau Tacoma du côté d’Hawaï hier.

• Le camion reçoit un moteur hybride, un 4-cylindres turbo de 2,4 litres offrant 326 chevaux et 435 lb-pi de couple.

• La variante TRD Pro a subi des améliorations importantes et majeures.

• Une nouvelle déclinaison Trailhunter plus robuste est également introduite.

Le Toyota Tacoma 2024 a été présenté du côté d’Hawaï hier soir alors qu’Auto123 se trouve là-bas pour le lancement d’un autre véhicule Toyota, le nouveau Grand Highlander.

Et pourquoi est-ce que Toyota a choisi cet endroit pour montrer son nouveau Tacoma à la planète ? Parce que c’est là, année après année, qu’il se vend le plus de Tacoma. En fait, c’est le véhicule le plus vendu de cet état américain depuis plus de 20 ans.

Concernant la nouvelle mouture, il y en a beaucoup à se mettre sous la dent. Voici un survol de ce qui a été présenté, en attendant l’occasion de mettre la camionnette intermédiaire à l’essai.

Toyota Tacoma Limited 2024 rouge Photo : Toyota

Nouvelle structure

On ne parle pas d’une petite refonte, comme ça avait été le cas en 2015. Cette fois, le modèle est entièrement repensé. Il profite d’une nouvelle plateforme, la TNGA-F (Toyota New Global Architecture) qui a fait ses débuts avec le Tundra et le Sequoia. Une des grandes nouveautés est la greffe d’une nouvelle suspension arrière multibras à ressorts repensés (option). Toyota promet une expérience de conduite et une tenue de route améliorées.

Il est à noter que le développement du véhicule a été confié aux studios nord-américains CALTY de Toyota. On a voulu bien sûr préserver l’image de robustesse du modèle, mais en mettant l’accent sur une différenciation plus nette entre les versions. Chacune a profité d’améliorations afin que le modèle soit encore plus polyvalent, mais aussi plus compétent en conduite hors route, lors de franchissement d’obstacles, ou encore en circulant à grande vitesse dans un paysage désertique.

« Nous nous sommes efforcés de différencier les attributs des différents modèles. Chaque Tacoma est conçu autour d’un attribut principal et utilise le matériel, les spécifications et des réglages basés sur les performances pour offrir une expérience unique et différente. » - Sheldon Brown, ingénieur en chef du Tacoma

Toyota Tacoma TRD Pro 2024 blanche Photo : D.Boshouwers

Les mécaniques

En ce qui est de la nouvelle configuration hybride, un moteur iForce-Max (un 4-cylindres turbo de 2,4 litres) va proposer une puissance de 326 chevaux et 465 lb-pi de couple. Ce bloc sera livrable sur les versions TRD Hors route et Limited, et de série sur les modèles TRD Pro et Trailhunter.

La mécanique qui sera servie de série est un 4-cylindres turbo de 2,4 litres offrant 278 chevaux et 317 lb-pi de couple.

La boîte automatique qui va être associée à ces deux moulins compte huit rapports. La bonne nouvelle, c’est que le moteur régulier pourra être jumelé à une boîte manuelle à six vitesses. Notez que la puissance est limitée à 270 chevaux et 310 lb-pi de couple dans ce cas. La capacité de remorquage maximale du modèle sera de 6500 livres alors que la charge utile passe à 1709 livres.

Toyota Tacoma TRD Sport 2024 bleu Photo : Toyota

Les versions

Le Tacoma va se décliner de six façons : SR5, TRD Sport, TRD Hors route, Limited, TRD Pro et Trailhunter. Au Canada, tous les modèles vont profiter de la motricité aux quatre roues, ainsi que d’un boîtier de transfert à deux vitesses à commande électronique et offrant une gamme haute et une gamme basse.

Les modèles TRD Hors route, TRD Pro et Trailhunter vont profiter de série d’un différentiel arrière à verrouillage électronique.

La nouvelle version plus luxueuse Limited sera pourvue d’un système à quatre roues motrices permanent avec un différentiel central verrouillable sur les modèles i-Force Max.

Toyota Tacoma TRD Pro 2024 blanche Photo : Toyota

Sans énumérer ici les spécificités de chaque version, retenons surtout que chacune va avoir une vocation précise.

Par exemple, le modèle TRD Pro a été réinventé pour être en mesure de rivaliser avec les Chevrolet Colorado ZR2 et Ford Ranger Raptor de ce monde. Pour optimiser ses capacités, la version propose en outre des angles d’attaque de 33,8 degrés pour l’entrée, 23,5 degrés pour le franchissement et 25,7 degrés pour la sortie. Le modèle gagne deux pouces en hauteur à l’avant et un pouce et demi à l’arrière. Il est surtout plus large de trois pouces par rapport à un modèle SR5. Son style est unique. Il est aussi équipé de roues de 33 pouces.

L'arrière de Toyota Tacoma Trailhunter 2024 Photo : Toyota

L’autre mouture qui fait jaser, c’est la Trailhunter. Si le modèle TRD Pro est là pour la haute vitesse hors des sentiers battus, la nouveauté est là pour aller encore plus loin. Pour la développer, Toyota a travaillé en collaboration avec la firme australienne ARB. En gros, on a doté ce modèle des composantes nécessaires pour passer à des endroits où d’autres ne pourront suivre. Nous allons vous revenir avec plus d’informations sur cette nouveauté.

L'habitacle de Toyota Tacoma Limited 2024 Photo : Toyota

L’habitacle

À bord, on a tout repensé et le modèle propose la nouvelle interface de Toyota en matière de connectivité. La console centrale reçoit un écran de 8 ou de 14 pouces, selon le niveau d’équipement, alors que le bloc d’instruments fait voir un écran de 7 ou de 12,3 pouces, selon la déclinaison.

Pour ce qui est de configurations de carrosserie, deux types de cabines seront au menu, ainsi que deux longueurs de caisse, cinq et six pieds.

Sur le plan de la sécurité, tous les Tacoma seront équipés de la suite de sécurité TSS 3.0 qui propose entre autres un système de prévention des collisions avec détection des piétons, le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide au maintien dans la voie, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l’alerte de sortie de voie avec assistance à la direction, ainsi que les feux de croisement automatiques.

Toyota Tacoma Trailhunter 2024 verte Photo : Toyota

En attendant la suite

D’ici à ce qu’on prenne le volant du modèle, on va s’en tenir à ces informations basiques. Nous aurons bientôt l’occasion de présenter chaque variante avec ses caractéristiques propres. Chose certaine, la compagnie semble avoir fait ses devoirs pour accoucher du meilleur modèle de la catégorie.