• Voici les premières images de la version TRD Hors Route du Toyota Tacoma 2024.

Habituellement, lorsqu’on vous parle de premier aperçu qu’on a d’un véhicule, c’est que le constructeur en a partagé des images. Ici, ce n’est pas le cas alors que le modèle montré a été aperçu par un amateur et partagé sur le forum Tacoma4G.com.

On a eu l’occasion de voir le Tacoma de près lors d’un événement à Hawaï en mai, mais une des versions qui sera au catalogue était absente, soit la TRD Hors Route. C’est la version la plus abordable du modèle qui est pensée pour la conduite hors des sentiers battus. Elle est donc populaire auprès des amateurs.

Le nouveau Toyota Tacoma TRD Off-Road 2024 Photo : Tacoma4G.com

La version TRD Hors Route (Off-Road) se positionne de façon similaire à la variante TRD Sport, mais elle met l’accent sur les compétentes hors des sentiers battus plutôt que sur celle reliée à une conduite plus sportive sur le bitume. Elle partage donc certaines caractéristiques, notamment des élargisseurs d’ailes de taille similaire, la grille avant, les phares antibrouillards, les phares à DEL avec surface fumée, ainsi que des logos noirs.

Et elle propose des caractéristiques stylistiques uniques.

Toyota Tacoma TRD Off-Road 2024 rouge Photo : Tacoma4G.com

Cette déclinaison est aussi dotée d’une série d’autres caractéristiques qui ne sont pas visibles sur les photos, mais que Toyota a dévoilées. On retrouve par exemple des amortisseurs Bilstein avec réservoir séparé, conçus pour la conduite tout-terrain. Elle propose aussi des modes de conduite sélectionnables en fonction du terrain. Un différentiel arrière à verrouillage électronique est de série, tout comme des plaques de protection.

Des jantes de 17 ou de 18 pouces sont proposées, et elles peuvent être ceinturées de pneus de 33 pouces. En option, la version Hors Route peut être équipée d’un système de déconnexion électronique des barres stabilisatrices avant, ce qui offre plus de possibilités en conduite tout-terrain.

Aperçu du nouveau Toyota Tacoma TRD Off-Road 2024 Photo : Tacoma4G.com

Comme avec la variante Sport, la livrée TRD Hors Route n’est livrable qu’en configuration à cabine 4-portes. Elle est pourvue de série du moteur 4-cylindres turbo de 2,4 litres, un bloc qui développe 278 chevaux et 317 lb-ft de couple avec la transmission automatique à huit rapports, ou 270 chevaux et 310 lb-ft, avec la boîte manuelle à six rapports qui est proposée en option. Ce Tacoma peut être équipé du 4-cylindres hybride turbo de 2,4 litres qui développe 326 chevaux et 465 lb-ft de couple. Le modèle profite aussi d’une suspension arrière à ressorts hélicoïdaux.

Comme les autres Tacoma 2024, les modèles non hybrides seront livrables d’ici la fin de l’année alors que les variantes hybrides vont nous arriver au début de 2024. L’annonce des prix des variantes du Tacoma 2024 reste à venir.