Toyota Tacoma Trailhunter 2024 : un premier aperçu

• Toyota a dévoilé la nouvelle version Trailhunter de son modèle Tacoma.

• Le Tacoma Trailhunter sera proposée pour l'année-modèle 2024.

• Cette variante comporte un certain nombre d'éléments conçus pour une conduite tout-terrain plus rude.

Toyota a montré aujourd'hui un peu de la nouvelle variante de sa camionnette intermédiaire Tacoma, qui débutera pour la prochaine année-modèle. Le Toyota Tacoma Trailhunter 2024 n'a pas encore été entièrement dévoilé, mais le fabricant japonais a partagé deux images qui révèlent quelques détails, question de nous aider à patienter jusqu'à ce que des informations plus complètes soient rendues publique.

Toyota Tacoma Trailhunter 2024 - Phare Photo : Toyota

À l'avant, nous pouvons voir des enjoliveurs de phares avec le lettrage Trailhunter. À l'arrière, les ajouts comprennent un pare-chocs ARB et un grand crochet de remorquage monté sur le cadre.

Toyota Tacoma Trailhunter 2024 - Arrière Photo : Toyota

Le nom Trailhunter a déjà été utilisé sur le concept Tundra Trailhunter présenté à la SEMA l'automne dernier. Toyota a ensuite confirmé en décembre qu'elle prévoyait également une variante similaire du Tacoma intermédiaire. Il s'agit donc aujourd’hui de la première manifestation visuelle de la nouvelle finition.

Nous pouvons supposer que de nombreux éléments inclus dans le concept Tundra Trailhunter sont destinés à son petit frère, si ce n'est de série, du moins en option. Parmi ces éléments, citons une suspension adaptée, des plaques de protection sous la carrosserie, des barres de toit, des phares tout-terrain, un réfrigérateur et des options de rangement uniques dans la caisse. Une autre possibilité est un porte-bagages sur lequel serait montée une tente de toit.

On peut s’attendre à d’autre images et détails dans les semaines à venir concernant le Tacoma 2024 révisé et plus particulièrement cette nouvelle variante.

Concept Toyota Tundra Trailhunter 2024 - Avant Photo : Toyota

Concept Toyota Tundra Trailhunter 2024 - Au dessous Photo : Toyota