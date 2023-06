Toyota Tacoma 2024 : une image apparaît en ligne

• Une image du prochain Toyota Tacoma est apparue sur le Net le week-end dernier.

• Le constructeur a déjà présenté quelques détails concernant la nouvelle génération et tout concorde en matière de design.

• Le Toyota Tacoma 2024 sera officiellement dévoilé le 19 mai prochain.

Le 19 mai prochain, Toyota va officiellement dévoiler la prochaine génération de sa camionnette de taille intermédiaire, la Tacoma. Depuis quelques semaines, le constructeur japonais dévoile de petites images montrant des parcelles du véhicule pour nous faire découvrir ses caractéristiques, mais jusqu’ici, aucune photo partagée ne dévoilait l’allure de la nouvelle cuvée.

Toyota n’a toujours rien partagé, mais si l’on se fie à ce qui est apparu sur le Net au cours du week-end, on aurait droit à une image du modèle qui est attendu dans une dizaine de jours. Ladite image aurait fait son apparition sur le site Web de Toyota et aurait été immédiatement captée et publiée sur le site Reddit.

Rien n’a été confirmé par la compagnie, mais selon tout ce qu’on a vu jusqu’ici, les détails correspondent à ce qui est attendu. Les phares, qu’on a pu voir dans une des images partagées par le constructeur, reprennent le même style. Il y a aussi cette photo d’un brevet demandé au Brésil qui montre un croquis du modèle. Ce qu’on voit à la hauteur de la grille ne ment pas. Bref, on a notre premier aperçu du Toyota Tacoma 2024.

Toyota Tacoma 2024 blanche Photo : Toyota

On peut donc mettre une image aux détails que nous avons déjà sur le modèle, notamment qu’une version TRD Pro sera au menu, tout comme une nouvelle variante tout-terrain nommée Trailhunter. On sait aussi que des amortisseurs Fox seront proposés avec certaines déclinaisons et que le modèle pourra toujours être livré avec une boîte de vitesses manuelle.

Mécaniquement, on n’a pas encore tous les détails, mais Toyota a confirmé qu’on aurait droit à une version hybride avec la publication d’une image qui montrait un modèle portant le logo I-Force Max. Il faut s’attendre à une version moins puissante de ce moteur qui est déjà au service de la plus grosse camionnette Tundra. On imagine mal un Tacoma proposer 437 chevaux et 583 livres-pieds de couple.

Nous serons bientôt fixés et l’on se voit aussi rassuré. Le Tacoma qu’on peut voir ici a une fière gueule et le design de sa grille est assurément moins controversé que celui que porte son grand frère.

On vous revient la semaine prochaine avec tous les détails.

Design extérieur de Toyota Tacoma 2024 Photo : Toyota

Profil de Toyota Tacoma 2024 Photo : Toyota

Logo de Toyota Tacoma 2024 Photo : Toyota

Pédales de Toyota Tacoma 2024 Photo : Toyota

Haut parleurs de Toyota Tacoma 2024 Photo : Toyota

Amortisseur de Toyota Tacoma 2024 Photo : Toyota

Phares de Toyota Tacoma 2024 Photo : Toyota