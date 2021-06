Le Toyota Tacoma demeure le modèle le plus vendu de sa catégorie en Amérique du Nord et son créateur prend tous les moyens pour que ce soit toujours le cas l’an prochain. En effet, Toyota a annoncé l’ajout de deux nouvelles variantes pour 2022. Voilà de quoi mettre la table avant la refonte du modèle qui a été revu pour la dernière fois en 2015.

Les deux moutures présentées prennent les noms de TRD Pro et Trail Edition 2022. Chacune propose un certain nombre de mises à jour qui les rendent plus aptes à affronter les pires conditions hors route.

Édition TRD Pro

Toyota présente cette dernière comme la bête hors route par excellence. Les améliorations qu’elle porte pour la prochaine année concernent principalement sa suspension. En fait, par rapport à une version régulière, elle se veut surélevée de 1,5 pouce à l’avant (38 mm) et de 0,5 pouce à l’arrière (13 mm).

Le modèle reçoit également, à l’avant, des bras de commande supérieurs spéciaux en aluminium forgé pour maintenir la géométrie de la suspension correcte avec le débattement accru. Cette hauteur supplémentaire améliore les angles d’approche, de sortie et de franchissement, qui sont respectivement de 36,4, 26,6 et 24,7 degrés. Le modèle TRD Pro profite aussi de quelques améliorations comme des plaques de protection personnalisées, des amortisseurs Fox de 2,5 pouces à dérivation interne, ainsi que des phares et phares antibrouillards à DEL.

Outre les modifications apportées à la suspension, la version TRD Pro bénéficie également de quelques ajustements esthétiques. La plus importante est la couleur exclusive de cette année, Lime électrique métallisée. La version présente de nouveaux graphiques sur le capot, de nouveaux logos et de nouveaux emblèmes TRD Pro sur les flancs de la caisse. Des jantes noires de conception nouvelle sont également incluses et chaussées de pneus tout-terrain.

Édition Trail

Quant à l’édition Trail, elle apporte quelques modifications extérieures et offre un espace de rangement verrouillable dans la caisse. Elle hérite aussi d’une suspension relevée de 1,1 pouce (28 mm) à l’avant et de 0,5 pouce (13 mm) à l’arrière grâce à de nouveaux ressorts hélicoïdaux à l’avant et à une entretoise entre l’essieu et les ressorts à lames à l’arrière. Le modèle est aussi gâté d’un différentiel arrière qui peut être verrouillé et des plaques de protection de la déclinaison TRD Off-Road. En conséquence, son angle d’approche est de 34 degrés, celui du franchissement est de 26,4 degrés et son angle de sortie est de 23,6 degrés.

Pour ce qui est de l’apparence, des jantes au fini bronze avec des pneus tout-terrain et des accents de bronze sur la calandre, les pare-chocs de couleur assortie à la carrosserie et un loto unique complètent les modifications au style. Le rangement verrouillable pour la caisse est également de retour et un des compartiments peut être utilisé comme glacière.

Les deux versions sont attendues un peu plus tard cette année.

