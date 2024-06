• Le prix de départ du Toyota Tundra 2023 au Canada est fixé à 40 690 $, nous apprend Toyota.

• Sans surprise, un grand choix de formats et de groupes d'options est offerte, notamment des versions Sport, Off Road, TRD Pro et Nightshade.

• Une nouvelle couleur extérieure, Solar Octane, fait son entrée, en option sur le TRD Pro.

Toyota a communiqué aujourd'hui les détails des prix de l'édition 2023 de son pickup aventureux. Le Toyota Tacoma 2023 présente peu de changements notables, mais au moins nous connaissons maintenant la structure de prix.

Toyota Tacoma TRD Pro 2023, profil | Photo : Toyota

Tous les modèles de la gamme fonctionnent avec le même moteur V6 de 3,5 litres et une transmission manuelle ou automatique à 6 rapports, au choix. Tous les modèles sortent également de l'usine avec un ensemble de remorquage comprenant un attelage de classe IV, un faisceau de câbles à 7 broches et un dispositif de contrôle du balancement de la remorque.

De quoi d'autre le Tacoma 2023 est-il équipé ? Un écran tactile avec intégration d'Apple CarPlay et d'Android Auto, des sièges avant chauffants, une climatisation automatique bizone, un volant inclinable et télescopique, des plaques de seuil et une vitre d'intimité arrière. On retrouve également de série la suite de fonctions de sécurité Toyota Safety Sense P, ainsi que le système Toyota Star Safety.

Toyota Tacoma TRD Pro 2023, avant | Photo : Toyota

Voici les versions du Tacoma 2023 que l'on retrouve dans l'offre de produits canadiens :

Tacoma TRD Off Road Access Cab : Ce modèle est doté d'une caisse de chargement de 6 pieds et est offert avec un choix de transmissions manuelle (PDSF : 43 350 $) ou automatique (PDSF : 44 860 $). La version manuelle comprend des amortisseurs Bilstein, des feux de jour à DEL, des phares antibrouillard et des roues en alliage tout-terrain de 16 pouces.

À l'intérieur, le modèle est équipé des Services Connectés par Toyota Premium Audio avec Navigation et un écran tactile de 8 pouces, de sièges avant chauffants, d'un siège conducteur à réglage électrique et d'un volant gainé de cuir. La version automatique ajoute le système Toyota Smart Key avec démarrage par bouton poussoir, ainsi que le système Multi-Terrain Select et le contrôle des rampes.

Tacoma Double Cab SR (PDSF : 40 690 $). Cette version est dotée d'une caisse de 6 pieds et d'une transmission automatique, et elle comprend des sièges avant chauffants, un écran tactile de 7 pouces et des roues en acier de 16 pouces.

Tacoma Double Cab SR5 (PDSF : 43 410 $). Cette version s'inspire de la version SR et ajoute les services connectés de Toyota Audio Plus, un écran tactile de 8 pouces, la radio satellite Sirius XM intégrée, des roues en alliage de 16 pouces, un siège conducteur à réglage électrique, des feux de jour à DEL, des phares antibrouillard et un volant gainé de cuir.

Nouveauté cette année, ce niveau de finition reçoit également le système Toyota Smart Key avec démarrage par bouton-poussoir.

Tacoma Double Cab TRD Sport (PDSF : 45 750 $). Cette version reprend le SR5 et y ajoute une suspension sport, une écope de capot, des jantes en alliage de 17 pouces et des détails extérieurs de couleur assortie. Les améliorations de l'habitacle comprennent une sellerie en tissu sport et les services connectés de Toyota Premium Audio avec navigation.

Tacoma Double Cab TRD Sport Premium (PDSF : 48 250 $). Il s'agit du modèle haut de gamme avec un lit de 6 pieds. Il conserve toutes les caractéristiques du modèle TRD Sport, mais il est équipé d'une sellerie en cuir, d'un toit ouvrant, d'un système de chargement sans fil pour les appareils et d'un système de surveillance des angles morts avec alerte de circulation transversale arrière.

Toyota Tacoma Trail 2022-2023, hayon | Photo : Toyota

Tacoma Double Cab Trail (PDSF : 49 060 $). Ce modèle à production limitée est doté d'une caisse de 5 pieds et d'une transmission automatique. Les caractéristiques de performance comprennent une suspension surélevée, des roues tout-terrain de 16 pouces au fini bronze unique, un blocage de différentiel arrière et des plaques de protection.

Les caractéristiques extérieures comprennent un éclairage de caisse, des barres transversales, des marchepieds latéraux Predator, un insert de hayon "TACOMA", des superpositions noires de portes latérales "TACOMA" et un embout d'échappement chromé noir.

Les caractéristiques intérieures comprennent le système Toyota Smart Key avec démarrage par bouton-poussoir, le siège du conducteur à réglage électrique, les sièges avant chauffants, les services connectés de Toyota Audio Plus, la radio satellite Sirius XM intégrée, les tapis de style baignoire et le pommeau de levier de vitesse TRD.

Tacoma Double Cab TRD Off Road (PDSF : 45 770 $) : ce modèle est doté d'une caisse de 5 pieds et d'une transmission automatique, des Services Connectés par Toyota Premium Audio avec télécommande et navigation, de jantes en alliage tout-terrain de 16 pouces, d'amortisseurs Bilstein, du système Multi-Terrain Select, du Crawl Control et de phares antibrouillard.

Tacoma Double Cab TRD Off Road Premium (PDSF : 48 770 $) : Cette variante s'appuie sur la qualité Off Road et ajoute une sellerie en cuir, un toit ouvrant, un système de chargement sans fil pour les appareils électroniques personnels, le Multi-Terrain View Monitor et le système de surveillance des angles morts avec alerte de circulation transversale arrière.

Tacoma Double Cab TRD Pro (PDSF : 60 430 $). Autre modèle à production limitée, il s'agit de la version Off Road Premium, mais avec des ajouts tels qu'une calandre TOYOTA, un système audio JBL, des roues en alliage TRD Pro de 16 pouces chaussées de pneus tout-terrain, un intérieur en cuir TRD Pro, des phares à DEL, des phares antibrouillard à DEL Rigid Industries, une suspension Fox avec des amortisseurs de 2,5 pouces de diamètre et des plaques de protection TRD Pro. Il est aussi maintenant offert dans la nouvelle couleur de peinture extérieure Solar Octane.

Toyota Tacoma 2022-2023, édition Nightshade | Photo : Toyota

Tacoma édition Nightshade (PDSF : 53 690 $) : Cette dernière version apporte le style distinctif Nightshade au Tacoma. Ce modèle à production limitée est doté d'une cabine double, d'un lit de cinq pieds et d'une transmission automatique - ainsi que d'un système audio JBL, des services connectés par Toyota Premium Audio avec télécommande et navigation, de jantes en alliage de 18 po, de phares à DEL, de phares antibrouillard à DEL et d'un toit ouvrant

On note également un intérieur en cuir noir de première qualité Nightshade, d'un siège du conducteur à réglage électrique, du système Toyota Smart Key avec démarrage par bouton-poussoir, du moniteur de vue panoramique, d'un système de chargement sans fil pour les appareils électroniques personnels et du système Toyota Blind Spot Monitor avec alerte de circulation transversale arrière.

Ce modèle est ensuite parachevé par un certain nombre de détails spécifiques à Nightshade, notamment une calandre, des coques de rétroviseur et des poignées de porte noires, un embout d'échappement noir, ainsi que des écrous de roue et des verrous de roue noirs.

Deux modèles sont disponibles avec une transmission manuelle ; ils sont dotés d'une double cabine et d'un lit de cinq pieds : Le Tacoma TRD Sport Premium (PDSF : 46 640 $) et le Toyota Tacoma TRD Pro (PDSF : 56 320 $), modèle de production limitée.

Le Toyota Tacoma 2023 est maintenant en vente chez les concessionnaires Toyota du Canada.