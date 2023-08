• Toyota annonce les prix pour le Tundra 2024, ainsi qu’une nouvelle variante, la Nightshade.

Toyota ajoute une version Nightshade à la famille Tundra pour 2024, ainsi qu’à la gamme du VUS Sequoia. Ce groupe ajoute des accents noirs au niveau de finition Limited.

Aussi, les modèles Platinum peuvent recevoir en option l’ensemble TRD Hors route, ce qui ajoute à la variété de l’offre avec le modèle.

Enfin, tous les Tundra peuvent être commandés avec un ensemble qui relève la suspension de trois pouces. Le tout est installé à l’usine.

Tundra Nightshade

Ce groupe ajoute des accents noirs aux jantes de 20 pouces, aux ailes, à la calandre, aux caches de rétroviseurs et aux logos qui décorent le modèle. Il est uniquement livrable avec la variante Limited, mais il peut être appliqué avec une kyrielle de couleurs extérieures.

Pour ce qui est du groupe TRD Hors route qui est livrable en option, il ajoute le système Terrain Select de Toyota pour contrôler le patinage des roues, la commande de marche lente, le régulateur de vitesse tout-terrain et l’assistance en descente pour aider le conducteur à s’orienter sur les sentiers difficiles. Les autres équipements de série du groupe TRD comprennent un différentiel arrière qui peut être verrouillé, ainsi que le moniteur Multi-Terrain qui permet de visualiser les obstacles qui se trouvent à proximité du véhicule.

Les deux groupes motopropulseurs V6 turbo demeurent et sont toujours associés à une transmission automatique à 10 rapports. Le V6 biturbo i-Force (de série) développe 389 chevaux et 479 lb-pi de couple. La version hybride i-Force Max, livrable en option, fait passer la puissance à 437 chevaux et 583 lb-pi de couple, ce qui permet au Tundra de remorquer jusqu’à 12 000 livres.

Toyota Tundra Édition 1742 Photo : Toyota

Ces ajouts à la famille de camionnettes Tundra portent le nombre de variantes à 40, lorsqu’on inclut les mécaniques, le format de la cabine, la longueur de la caisse et le niveau de finition.

Les prix du Toyota Tundra 2024

Les prix vont de 51 450 $ (version SR 4x2, cabine double et caisse régulière) à 94 621 $ (variante Limited Capstone à cabine d’équipe, caisse régulière et rétroviseurs de remorquage).