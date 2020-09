Un incident pour le moins inusité survenu près de Memphis, au Tennessee, vient nous rappeler que l’année 2020 est tout sauf normale et qu’elle va entrer dans l’histoire pour toutes les mauvaises raisons. Une vidéo montrant les toits de plusieurs wagons de train se faire arracher lors du passage de ce dernier sous un pont a fait surface sur le Net, nous donnant l’occasion au passage de découvrir des images spectaculaires. Voici l’incroyable vidéo de l’incident.

À première vue, cela semble complètement incroyable. Le train circulait sur une voie existante et est passé sous un pont qui a probablement vu passer des milliers de trains sans incident. Pourquoi les wagons d’un convoi en particulier se sont-ils soudainement trouvés trop hauts pour passer sous ce pont ?

Un examen plus approfondi du train montre cependant que le toit d’une voiture était déjà en grande partie arraché avant qu’elle ne passe sous le pont. Ce toit froissé s’élevait plus haut que d’habitude et s’est donc coincé sur la structure. S’en est suivi un effet domino qui a fait des ravages sur les wagons suivants. N’oubliez pas qu’un train peut souvent mettre un kilomètre ou plus pour s’arrêter complètement.

Photo : YouTube (NewsXMonger) Les voitures endommagées

Et comme on le voit sur la vidéo, les marchandises transportées à l’intérieur de ces wagons ouverts comme des boîtes de sardines étaient des véhicules. Certains d’entre eux ont été fortement endommagés, voire totalement détruits. Dans l’épave, une fois le train extrait du pont, on a pu identifier un Lincoln Nautilus et un Ford Explorer, les deux en très mauvais état. Selon la source qui a publié la vidéo, les dégâts causés aux trains, aux véhicules et au pont s’élèvent à environ deux millions de dollars américains.

Nous ne savons pas si cet incident a eu lieu un lundi, mais il faut le penser.

Photo : YouTube (NewsXMonger) Une voiture détruite dans un des wagons de train

Photo : YouTube (NewsXMonger) Un VUS détruit dans un des wagons de train