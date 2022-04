Souvent, lorsqu’il est question d’un rappel, il s’agit d’une compagnie, de quelques modèles et d’un problème en particulier.

On fait exception à cette règle cette fois alors que Volkswagen et Audi ont annoncé une série de campagnes touchant trois modèles afin de remédier à divers problèmes, notamment un qui touche les niveaux de remplissage d’huile de transmission avec la R8 d’Audi. Ce dernier peut entraîner une surchauffe et un incendie s’il n’est pas corrigé.

En fait, les deux constructeurs regroupent trois rappels en un.

Le plus grave, mais celui qui touche le plus petit nombre d’unités concerne justement la R8. Au total, 10 modèles sont visés, dont 2 qui se trouvent au Canada. Audi affirme que les véhicules ont été assemblés avec des transmissions qui n’ont pas été correctement remplies d’huile avant l’expédition. Si ces unités passaient l’inspection de livraison sans être remplies d’huile, les clients pourraient rencontrer des problèmes de conduite, d’usure prématurée de l’embrayage et, lors d’utilisation plus intensive du véhicule (séance sur piste ou autres activités générant de la chaleur), les transmissions pourraient laisser échapper de la mousse huileuse par leurs bouches d’aération, ce qui pourrait provoquer un incendie.

Les concessionnaires demanderont aux clients de faire examiner et éventuellement réparer leur R8 si elle présente des signes de dommages ou d’usure accélérée. Les réparations peuvent aller de l’ajout d’huile à engrenages au remplacement de composants si les concessionnaires le jugent nécessaire.

La plus importante campagne concerne le Volkswagen Tiguan des années 2017 à 2021, soit les unités produites avant la refonte de mi-parcours exécutée pour 2022. En tout, plus de 6500 VUS ont quitté les concessions avec des déflecteurs installés de manière inadéquate au hayon. Conséquemment, ils peuvent se détacher sans avertissement et se transformer en projectiles pour d’autres véhicules.

Volkswagen affirme que cette campagne ne couvre que les déflecteurs qui ont été installés chez le concessionnaire ou par d’autres installateurs officiels. De mauvaises instructions ont été données aux installateurs autorisés, ce qui signifie que la compagnie va couvrir les frais. Cependant, elle ne paiera pas pour remplacer votre déflecteur si l’installation a été faite « maison ».

Le troisième rappel est moins spectaculaire. Il touche certains modèles A3 et S3 qui ont été livrés avec le mauvais symbole sur leurs ancrages de sièges pour enfants. Cette campagne ne concerne que 466 véhicules et le remède consiste à remplacer un minuscule morceau de plastique.