Le président américain Donald Trump a signé hier, dans la banlieue de Détroit, deux décrets exécutifs modifiant les règles sur les tarifs douaniers appliqués à l’industrie automobile. Ces mesures visent à atténuer la pression financière sur les constructeurs et fournisseurs qui réclamaient un répit depuis des mois.

Un mécanisme de compensation inédit

L’un des décrets prévoit un remboursement partiel des droits de douane sur les composants représentant jusqu’à 15 % de la valeur d’un véhicule la première année, et 10 % la seconde année, à condition que le véhicule soit assemblé aux États-Unis.

Un constructeur pourra demander un crédit équivalant à 3,75 % du prix de détail suggéré (PDSF) de tous les véhicules assemblés sur le sol américain entre le 3 avril 2025 et le 30 avril 2026. Ce taux chutera à 2,5 % l’année suivante.

Une exemption conditionnelle des tarifs

Autre assouplissement notable : si un véhicule est fabriqué aux États-Unis avec 85 % de ses composants provenant du marché américain, ou conformes à l’Accord États-Unis–Mexique–Canada (AEUMC), aucun tarif ne s’appliquera durant la première année.

Avec 50 % de contenu local ou conforme à l’AEUMC, le constructeur ne paiera des droits que sur 35 % du contenu au lieu de la totalité. Une façon de donner aux fabricants le temps d’ajuster leur chaîne d’approvisionnement, selon Donald Trump.

Le pont Ambassador, entre Windsor et Détroit | Photo : Wikimedia Commons (Alyssa Black)

Fini les superpositions tarifaires

Un deuxième décret précise que les véhicules et composants ne seront plus soumis à l’accumulation de tarifs multiples — comme ceux sur l’acier (25 %) et l’aluminium — lorsque cela excède l’objectif politique fixé.

Soulagement pour certains, frustration pour d'autres

Du côté des fournisseurs, la réaction est partagée. Magna International y voit « un pas positif vers plus de clarté et de prévisibilité », tandis que d’autres dénoncent des mesures insuffisantes. Le ralentissement des paiements, combiné à une chaîne d’approvisionnement mondiale encore fragile après les pénuries de puces et la pandémie, continue d’alourdir la pression sur la trésorerie.

Une incertitude persistante

Malgré les annonces, de nombreuses zones grises demeurent. La Maison Blanche n’a pas encore précisé comment déclarer la part de contenu américain pour les véhicules conformes à l’AEUMC, ni comment réclamer les remboursements de droits déjà acquittés.

La Chine, de son côté, limite toujours l’exportation de terres rares, essentielles à la production de véhicules électrifiés.

L'Infiniti QX50 est fabriqué au Mexique | Photo : Infiniti

Des ajustements déjà en cours

Avant ces assouplissements, l’industrie s’était déjà adaptée. Stellantis a suspendu la production au Canada et au Mexique ; Nissan a stoppé l’exportation de certains modèles Infiniti vers les États-Unis ; Ford propose des prix employés à tous les clients américains ; et plusieurs constructeurs ont suspendu l’importation de leurs véhicules fabriqués outre-mer afin d’éviter de payer les droits de douane.

Certains concessionnaires ont même commencé à ajouter une ligne « tarif douanier » sur les factures.

Un peu de soulagement, ou peu de soulagement?

De nombreux joueurs dans l'industrie sont surement soulagés aujourd'hui. Mais l'incertitude - grand ennemi des dirigeants d'entreprise et des investisseurs - demeure bien en place. Et à plus long terme, rien n'est réglé. Comme le souligne un analyste d’AutoForecast Solutions, « L’industrie repose sur une chaîne d’approvisionnement mondiale. Ces décrets ne la prennent pas pleinement en compte. »

Remanier la production prend des années. Pour y arriver, on doit obtenir des permis, embaucher, construire, outiller. Les décisions stratégiques exigent une stabilité politique que ces mesures ne garantissent pas encore.