Une Tucker décapotable 1948 vient d’apparaître sur le populaire site d’encan en ligne eBay. Magnifique, dites-vous, pour les amateurs et collectionneurs de voitures anciennes ? Oui, sauf qu’il y a un hic ; Preston Tucker, le célèbre créateur de la voiture portant son nom, n’a jamais produit une version décapotable de son modèle.

Rappelons avant d’aller plus loin que Tucker est une marque américaine qui a brièvement existé dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Fondée par Preston Tucker, la firme a lancé la berline Tucker 48, mais seulement 51 exemplaires ont été construits avant que l’homme d’affaires ne fasse faillite en raison de la répression des autorités fédérales contre certaines de ses pratiques commerciales.

On le mentionnait, Preston Tucker n’a jamais officiellement lancé de décapotable. En fait, aucun document officiel n’en fait mention. Selon le magazine Hemmings, Jay Follis du Tucker Automobile Club of America a publié en 2009 un communiqué indiquant que le club n’a trouvé aucune preuve quant à la production d’une telle variante en usine. Cette déclaration est survenue après que le groupe Benchmark Classics de Madison, au Wisconsin, ait déclaré être en possession d’un prototype inachevé d’un Tucker décapotable et qu’il prévoyait de la restaurer et qu’il était pour l’offrir à un prix de cinq millions de dollars.

Photo : Accelerate Auto Tucker 48 décapotable, de profil

Cette pièce, aujourd’hui entièrement restaurée et affichant l’allure d’un modèle en salle d’exposition, est maintenant offerte sur le site eBay au prix de 2 175 000 USD. Elle a été mise en vente par le groupe Accelerate Auto Group, dont le contact, Justin Cole, était également lié à Benchmark Classics.

Selon Accelerate Auto, la décapotable était l’une des nombreuses Tucker inachevées. La voiture porte le numéro de châssis 57 et on raconte que Preston Tucker travaillait sur cette dernière lorsque son entreprise a été fermée. Elle profite d’une version renforcée du châssis de la berline 48 et aurait été développée en collaboration avec Lenki Engineering, la même société qui a aidé Tucker à construire le prototype de la 48.

Après la faillite de Tucker, la décapotable aurait passé « de nombreuses années » chez Lenki Engineering, jusqu’à ce qu’elle soit vendue à un employé qui souhaitait la terminer. La voiture aurait ensuite changé de mains à plusieurs reprises avant de se retrouver chez Benchmark Classics.

Photo : Accelerate Auto Tucker 48 décapotable, trois quarts avant

Accelerate Auto a publié sur son site web un certain nombre de documents qui authentifient la voiture, selon ses dires. Ces derniers comprennent une déclaration sous serment d’une personne qui serait un ancien employé de Tucker, confirmant l’existence de la décapotable.

Il convient de souligner que la décapotable est équipée de nombreuses pièces d’origine Tucker. Cela inclut un moteur 6-cylindres disposés à plat et monté à l’arrière en étant relié à une transmission par câble. Le moteur d’origine était bon pour environ 166 chevaux.

Que le cabriolet soit un modèle original de Tucker ou non, il est indéniable qu’il s’agit d’un objet unique. On pourrait parler d’un investissement incroyable, mais chez les vrais amateurs de Tucker, on retrouve beaucoup de sceptiques.

Seriez-vous acheteurs ?

Photo : Accelerate Auto Tucker 48 décapotable, avant

Photo : Hemmings Tucker 48 décapotable, avec toit