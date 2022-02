Lucid Air : déjà la surenchère sur le site eBay

On vous faisait part plus tôt aujourd’hui des prix complètement fous sur le marché de l’occasion pour certains véhicules. Internet nous en donne un autre bel exemple avec la nouvelle berline Air du groupe Lucid Motors.

En effet, comme le site Carscoops le rapporte, il est possible de trouver des Lucid Air qui se vendent plus cher que neuf sur le site eBay. En fait, au moment d’écrire ces lignes, quatre ont été répertoriés.

Concrètement, les livraisons du modèle ont commencé au début du mois de novembre dernier. Les premiers exemplaires offerts sont à tirage limité, nommément la Dream Edition Performance. En passant par l’entreprise, le prix de départ du modèle est de 170 500 $ américains.

Au Canada, le modèle Lucid Air Dream Edition Performance se vendait 229 000 $ - lorsqu'il était disponible. Le prix de base du modèle de base de l'Air, en comparaison, est de 105 000 $ au Canada.

Photo : eBay (t509905) Lucid Air Dream Edition, écusson

Une recherche sur le Net effectuée par les gens de Carscoops leur a permis de trouver des modèles Dream Edition Performance offerts à plus de 200 000 $. La plus dispendieuse des unités, une version peinte en blanc et n’ayant parcouru que 27 km est offerte à 239 000 $. Le propriétaire l’a affiché le jour où il en a pris possession, souhaitant de toute évidence réaliser un profit rapide. La voiture porte le numéro 240 sur les 520 qui ont été produites.

Une vérification rapide effectuée lors de l’écriture de ce billet nous a fait voir le modèle à 229 000 $. En revanche, nous en avons trouvé une autre à 249 000 $. La folie !

Une autre, identifiée comme la 34e, est annoncée à 225 000 $. Deux autres sont affichés à 210 000 $ et 206 000 $, respectivement, avec 1086 et 257 kilomètres à leurs compteurs.

Les vendeurs misent sur le fait que les modèles Dream Edition ont tous été vendus et qu’il ne sera pas possible d’en obtenir d’autres de la part du constructeur. On profite aussi du fait de la nouveauté dans le cas de ce véhicule.

Seriez-vous prêt à payer plus cher pour ce modèle ou n’importe quel autre ?

Photo : eBay (t509905) Lucid Air Dream Edition, intérieur

Photo : eBay (t509905) Lucid Air Dream Edition, trois quarts avant